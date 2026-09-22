أكدت وزارة الطاقة أن السعودية لم تقم بشراء الناقلات الـ25، التي أشار إليها وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية «سومو»، المهندس علي نزار الشطري، خلال جلسة مجلس النواب العراقي، وربط ذلك بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي.

وأوضحت الوزارة تعليقاً على ذلك أن هذه المعلومة غير صحيحة. وأشارت إلى أن هذا التوضيح لا ينتقص بأي حال من حق السعودية الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تجارية واستثمارية، وفقاً لحاجاتها ومصالحها.

ارتفاع تكاليف نقل النفط تعود لعوامل مختلفة

وذكرت الوزارة أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل تختلف عما أشار إليه وزير النفط العراقي والمدير العام لشركة «سومو»، ومن بينها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من ارتفاع حاد في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين، وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظروف دفعت تكاليف الشحن في المنطقة إلى مستويات استثنائية، وأن إسناد ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي إلى المملكة لا يعكس الأسباب الفعلية التي تقف وراء هذه الزيادة.