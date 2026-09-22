توشحت شوارع وميادين ومدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني للمملكة، حيث عملت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة على تركيب أكثر من 21 ألف علم للمملكة، إلى جانب تزيين عدد من المواقع بالإنارات الخضراء وتفعيل الشاشات واللوحات الرقمية بعروض مرئية وتصاميم تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية. وفي إطار استعداداتها لاستقبال الزوار خلال إجازة اليوم الوطني، أنهت الأمانة وبلدياتها أعمال تهيئة أكثر من 671 حديقة ومنتزهاً إلى جانب المماشي الرياضية والساحات البلدية والمرافق العامة بما يسهم في توفير بيئة مهيأة للزوار وتعزيز جودة التجربة خلال الاحتفالات.

وتضمنت خطة الاستعداد تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على مواقع الألعاب، والتأكد من استيفائها متطلبات السلامة، بما يعزز سلامة الزوار ومرتادي الحدائق والمواقع العامة، كما خصصت الأمانة وبلدياتها فرقًا ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والعناية بحاويات النفايات وتطهيرها إلى جانب متابعة جاهزية المواقع والمرافق بما يضمن استدامة مستوى الخدمات المقدمة خلال إجازة اليوم الوطني.