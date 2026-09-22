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قالوا تحبه قلت وشلون ما أهواه

هذا سواد العين ونفسي توده

لاضاق صدري رحت لحماه والقاه

حضنٍ يضم اللي يحبه ويعده

ماشفت في كل العرب في حلاياه

ولا شفت دارٍ بين الأوطان قده

حبه بوسط الجوف ما يوم ننساه

عهدٍ علينا بالوفا ما نهده

دون الوطن والدار والمجد والجاه

نرخص غلا الأرواح في كل شده

من جاء لنا بالطيب يارد على ماه

واللي يمس الدار له من يرده

يلبس ثياب العز والمجد يزهاه

والسيف في وقت المعارك نحده

هذي السعودية بها رجالٍ دهاه

دون الوطن تردع عداه وتصده

حكامنا روس العرب دوم تنصاه

وتاقف لهم في كل خيرٍ تمده

يارب تحفظ دارنا يالله احماه

وتكفي وطنا شر من زاد حقده