احتفت شركة فيليب موريس السعودية للتجارة بالوصول الرسمي لثمرة التعاون العالمي بين «آيكوس» (IQOS) وشركة الهندسة الصوتية الفرنسية الرائدة «ديفياليه» (Devialet) إلى المملكة، وذلك خلال فعالية حصرية أقيمت في مدينة جدة، جمعت بين روعة الصوت، وإبداع التصميم، والابتكار التقني، ضمن تجربة مسائية غامرة.

وشهدت الفعالية الحصرية، التي أقيمت في قاعة «فريكونسي» بمركز «حي جميل» الثقافي، الإعلان الرسمي عن تعاون «آيكوس × ديفياليه» وإطلاق مجموعتهما الكبسولية ذات الإصدار المحدود. وجسدت الأمسية التركيز المشترك للشراكة على الصوت والتصميم وتحويلهما إلى تجربة حية ومباشرة، تخللتها عروض موسيقية أحياها ثنائي الموسيقى الإلكترونية السعودي المنحدر من مدينة جدة (DISHDASH)، بمشاركة Vinylmode وEyad.

ويجمع هذا التعاون بين علامتين تجاريتين تشتركان في الرؤية والشغف بالدقة، والتميز في التصميم، والابتكار التقني؛ إذ تتلاقى خبرة «ديفياليه» العريقة في الهندسة الصوتية والتزامها بتجاوز الحدود المألوفة للصوت، مع روح الاستكشاف المستمر لدى «آيكوس» وحرصها على تقديم تقنيات وتجارب جديدة ومتطورة.

وبهذه المناسبة، قال صايم ياسين، المدير العام لشركة فيليب موريس السعودية للتجارة: «إن نقل التعاون المشترك بين «آيكوس» و«ديفياليه» إلى المملكة العربية السعودية يمنحنا فرصة مثالية لتقديم هذه الشراكة العالمية التي تمزج بين التصميم المبتكر وروح التعبير الخاصة بـ«آيكوس»، مع تقنية الصوتيات المتقدمة التي تميز «ديفياليه» كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال الصوت. ويتجسد هذا التعاون اليوم بشكل حي وملموس من خلال تجربة مميزة وفعالية غامرة هنا في مدينة جدة».

وأضاف ياسين: «تعد المملكة العربية السعودية سوقاً حيوية تتمتع بمستهلكين شغوفين بالتقنية، والتصميم، والتجارب العصرية الجديدة. ونحن سعداء للغاية بجلب هذا التعاون إلى المملكة، وتقديم تجربة محلية فريدة تعكس روح الاستكشاف والابتكار المستمر الذي يقف وراء هوية آيكوس».

وتأتي في قلب هذا التعاون مجموعة الكبسولة ذات الإصدار المحدود (IQOS × Devialet Soundsorial)؛ وهي مجموعة حصرية (غير مخصصة للبيع) تجمع بين جهاز (IQOS ILUMA i PRIME) وسماعات الأذن اللاسلكية (Devialet Gemini II)، وتتميز بأنماط بصرية مستوحاة من الموجات الصوتية. وقد تم إنتاج إصدار محدود للغاية يتكون من 100 قطعة فقط تحمل شعار العلامتين معاً، وتم توفيرها حصرياً خلال الفعالية. ويستلهم هذا التصميم الفريد مفهوم الصوت كبصمة فردية وتجربة مشتركة في آنٍ واحد، مما يعكس الرابط الإبداعي العميق بين العلامتين.

وشهدت الأمسية في جدة حضور المستهلكين البالغين الذين أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف تفاصيل التعاون عبر مجموعة من التجارب التفاعلية، شملت منصات تخصيص أجهزة «آيكوس» ومحطات الاكتشاف الحية، لتختتم الفعالية ببرنامج موسيقي حي جسّد بوضوح تركيز الشراكة على إبراز جماليات الصوت وعلاقته بالتكنولوجيا.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في مدينة جدة امتداداً للإطلاق العالمي الناجح لتعاون «آيكوس × ديفياليه» خلال أسبوع ميلان للتصميم 2026، حيث قدمت العلامتان لأول مرة مفهوم «Soundsorial Design»، وهو مفهوم مبتكر وغامر يستكشف نقاط التلاقي بين الصوت، والحركة، والضوء، والتصميم.

للمزيد من المعلومات حول البدائل الخالية من الدخان للمدخنين البالغين الذين قد يستمرون بالتدخين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: IQOS.com.

معلومة هامة: منتجات «آيكوس» ليست خالية من المخاطر وتحتوي على النيكوتين الذي يسبب الإدمان.