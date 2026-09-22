حصدت شركة المراعي جائزة "العلامة التجارية الأكثر تميزاً في قطاع الألبان" وجائزة أخرى لتصنيفها ضمن "أكثر خمس علامات تجارية سعودية قيمة" التي تقدمها شركة كنتار المتخصصة في الأبحاث والاستشارات للعلامات التجارية ضمن جوائز "كنتار براندز" للعلامات التجارية السعودية والإماراتية الأكثر قيمة لعام 2026.

وتقيس التصنيفات قيمة العلامات التجارية من خلال الجمع بين أبحاث المستهلكين والتحليل المالي. واستندت دراسة عام 2026 إلى مقابلات مع أكثر من 62 ألف مستهلك، شملت 726 علامة تجارية عبر 43 فئة. وسلّطت الدراسة الضوء على العلامات التجارية التي تجمع بين الأداء المالي القوي، والارتباط الوثيق بالمستهلكين، والتميز في أسواقها.

ويعكس إدراج المراعي ضمن قائمة العلامات التجارية السعودية الخمس الأعلى قيمة ثقة المستهلكين بعلامتها التجارية ومكانتها بين العلامات الأعلى قيمة والأكثر ارتباطاً بالمستهلكين في المملكة. كما يعكس حصولها على جائزة العلامة التجارية الأكثر تميزاً في قطاع الألبان قدرة الشركة على تقديم منتجات تواكب حاجات المستهلكين المتغيرة، مع الحفاظ على حضور مميز في السوق.

ويأتي هذان التكريمان امتداداً لحضور المراعي المستمر في تصنيفات العلامات التجارية الأكثر قيمة وتميزاً وموثوقية، بما يعكس قوة ارتباط العلامة التجارية بالمستهلكين في المملكة وكونها جزءاً أصيلاً من حياتهم اليومية.