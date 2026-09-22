حذرت مصلحة شؤون القبائل في صنعاء اليوم (الثلاثاء)، القبائل في صنعاء من خطورة الدعوات الحوثية لتجنيد أبنائهم والزج بهم في محارق الموت، داعية إلى الحفاظ على الشباب ورفض حملات التجنيد والتعبئة التي تفرضها المليشيا لخدمة المشروع الإيراني.



وأكدت القبائل في اجتماع عقد بمأرب اليوم، بمناسبة الذكرى الـ64 لقيام الجمهورية اليمنية، أن المرحلة الحالية تمثل منعطفاً حاسماً في سبيل الحفاظ على الدولة والجمهورية والحرية والكرامة، واستعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، موضحين أن المرحلة تتطلب أقصى درجات العمل الوطني الواعي والتكامل مع المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية، ووحدة الصف، وإسناد الدولة ومؤسساتها الشرعية.



وشدد المجتمعون في رسالة إلى كافة القبائل في اليمن على الحفاظ على مستقبل الشعب والوطن بالوقوف صفاً واحداً مع الجمهورية والقيادة الشرعية في مواجهة الإرهاب الحوثي، مشيدين بالمواقف الأخوية السعودية الصادقة وشركائها في تحالف دعم وإسناد الشرعية على كل أشكال الدعم والتأييد السياسي والعسكري والإنساني لليمن قيادةً وشعباً، مشيدين بالتضحيات التي تسطرها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في سبيل الدفاع عن اليمن واستعادة الدولة.



كما أكد الاجتماع أن محافظة صنعاء لها أهمية استثنائية من الناحية الجغرافية والسياسية والقبلية وتمثل عمقاً استراتيجياً لأمانة العاصمة، وقدمت تضحيات جسيمة ومواقف تاريخية في سبيل الحفاظ على حرية وكرامة الشعب وحماية المكتسبات الوطنية.



وأكد المجتمعون تأييدهم ومباركتهم لكل الخطوات والقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس الدفاع الوطني، مطالبين القيادة باستيعاب ودعم القوى القبلية وتوجيهها لخدمة المشروع الوطني عبر مؤسسات الدولة.



كما دان المجتمعون الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مكة المكرمة، واستمرار استهداف وقصف الأعيان المدنية في المملكة، والمدن اليمنية.