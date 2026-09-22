أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة نحو 20 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 5 سبتمبر، بحسب بيانات «إيه دي بي».

وأشار التقرير، المصمم لقياس حركة التوظيف الأسبوعية استناداً إلى متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى تسارع وتيرة التوظيف للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما سجلت القراءة السابقة نحو 16.8 ألف وظيفة أسبوعياً.

وتشير البيانات إلى استعادة سوق العمل الأمريكي جزءاً من زخمه بعد فترة من التباطؤ، ما قد يدعم إنفاق المستهلكين، الذي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في وقت قد يخفف فيه تحسن سوق العمل من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.