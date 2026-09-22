أكملت أمانات المناطق والمدن استعداداتها الميدانية والتشغيلية لاستقبال الأهالي والزوار خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي، من خلال تهيئة الحدائق العامة والمتنزهات والساحات والمرافق البلدية، وتجهيز المواقع المخصصة لإقامة الفعاليات والبرامج الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية.

خطط متكاملة

شوارع تتوشَّح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي. (واس).

وتأتي الاستعدادات ضمن خطط متكاملة لرفع مستوى الجاهزية في المرافق العامة، وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لمرتادي الحدائق والمتنزهات ومواقع الاحتفالات، بما يتيح للأسر والأفراد الاستمتاع ببرامج اليوم الوطني في أجواء منظمة، تعكس مكانة المناسبة وما تحمله من معاني الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته.



وشملت أعمال التجهيز تهيئة مواقع الاحتفالات والتأكد من جاهزية الساحات والممرات والمداخل والمخارج، وصيانة أعمدة الإنارة وتجهيز المرافق الخدمية وتعزيز عناصر السلامة العامة، بما يسهم في تنظيم حركة الزوار ورفع مستوى الراحة في المواقع المخصصة للفعاليات.

إبراز الصورة الجمالية



كما جرى تزيين عدد من المواقع والمرافق البلدية بالهويات والعناصر الوطنية، وإضفاء الطابع الاحتفالي على الحدائق والساحات العامة، بما يعزز مظاهر الفرح والاحتفاء بالمناسبة الوطنية، ويبرز الصورة الجمالية لمكة المكرمة خلال اليوم الوطني.



وتضمّنت الأعمال كذلك العناية بالمسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار والشجيرات، وزراعة الزهور الموسمية، وصيانة شبكات الري، ورفع كفاءة الممرات والجلسات العامة، إلى جانب فحص ألعاب الأطفال والتأكد من سلامتها وجاهزيتها للاستخدام.

تهيئة المرافق الخدمية



وحرصت الأمانات على تهيئة المرافق الخدمية داخل الحدائق والمواقع الاحتفالية، بما يشمل دورات المياه ومواقف المركبات وممرات المشاة وأماكن الجلوس والحواجز التنظيمية، مع مراعاة سهولة الوصول إلى المرافق وتوفير الخدمات لمختلف فئات المجتمع.



وبالتزامن مع ذلك، كثفت أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي، والجولات الميدانية لمتابعة جاهزية المرافق والخدمات ورصد الملاحظات ومعالجتها، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية في المنشآت المحيطة بمواقع الاحتفالات والحدائق العامة، بما يدعم سلامة الزوار وجودة الخدمات المقدمة لهم.