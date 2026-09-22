كشفت وكالة رويترز اليوم (الثلاثاء) عن المزاعم التي روّج لها الحرس الثوري وقال إنه استهدف قاعدة جوية في الأردن قبل أسبوعين، مبينة أن المشاهد التي نشرت تعود لتحطم مقاتلة يونانية خلال عرض جوي في سبتمبر الماضي.

وذكرت الوكالة أنه خلافاً لمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنه يوثق مشاهد من استهداف إيران قاعدة جوية بالأردن في أواخر الشهر الماضي، ويظهر في الفيديو دخان أسود كثيف في منطقة مفتوحة حيث تقف طائرات أخرى، ووصفه منشور على فيسبوك بأنه لقصف إيراني على قاعدة موفق السلطي في الأردن، وذلك بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني في 31 أغسطس شن هجوم بصواريخ باليستية على قاعدتي الملك الحسين والأزرق (موفق السلطي) الأمريكيتين في الأردن، رداً على هجوم أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية.

وأضافت الوكالة: إلا أن الفيديو يظهر واقعة أخرى لتحطم طائرة مقاتلة يونانية خلال عرض جوي في اليونان قبل أسبوعين تقريباً.

ونشرت «رويترز» صورة متداولة يظهر فيها دخان يتصاعد بعد تحطم الطائرة المقاتلة من طراز (إف-4 فانتوم) خلال أسبوع الطيران في قاعدة تانجارا الجوية شمالي أثينا.

وقالت القوات الجوية اليونانية في بيان: إن طائرة من طراز «إف-4 إي فانتوم 2» كانت تشارك في العرض الجوي «أسبوع أثينا للطيران 2026» تحطمت، مما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متنها.

ورد مسؤول أمريكي على استفسار «رويترز» حول وقوع هجوم، قائلاً: «لم تقع أي أضرار في قواعد أمريكية».