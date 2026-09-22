تتجه الأنظار، غداً الأربعاء، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يلتقي المنتخبان السعودي والكويتي في مواجهة افتتاح كأس الخليج العربي (خليجي 27)، في لقاء ينتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية، في ظل القيمة التاريخية لمواجهات «الأخضر» و«الأزرق» في البطولات الخليجية.



وأكد لاعب المنتخب الكويتي السابق المدير التنفيذي لنادي الفيحاء السعودي فهد الأنصاري لـ«عكاظ» أن المواجهات من هذا النوع تحمل قيمة فنية ومعنوية مختلفة للاعبين، مشددًا على أهمية تجاوز المنتخب الكويتي المباراة الافتتاحية قبل التفكير في المراحل التالية من البطولة.



وقال الأنصاري: «أتمنى التوفيق لجميع المنتخبات، والفريق الأفضل هو من سيستحق تحقيق البطولة، وبالتأكيد أتمنى أن يظهر المنتخب الكويتي بصورة مشرفة، وأن يتجاوز أولاً المباراة الافتتاحية، ثم ينجح في التأهل من المجموعة، وبعد ذلك يبدأ التفكير في الدور نصف النهائي».



وأضاف: «أعتقد أن جميع المنتخبات المشاركة ستكون جاهزة، على الأقل من الناحية البدنية، والشباب الموجودون في المنتخب الكويتي قادرون بإذن الله على تجاوز دور المجموعات».



ووصف الأنصاري مواجهة السعودية والكويت بأنها من المباريات التي يمكن أن تغير الكثير في مسيرة اللاعب، وقال: «مباريات من هذه النوعية تدخلها بشكل وتخرج منها بشكل آخر. أتحدث هنا عن القيمة الفنية؛ مثل هذه المواجهات تمنح اللاعب قيمة مختلفة تمامًا، وقد تدخلها لاعبًا وتخرج منها لاعبًا آخر».



واختتم الأنصاري حديثه بالتأكيد على القيمة الخليجية للبطولة، قائلًا: «نتمنى أن يكون هذا تجمع أشقاء، وهي في الوقت نفسه بطولة تنافسية، ونتطلع إلى الاستمتاع بمستويات فنية مميزة، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات».