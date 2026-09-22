رفع مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوناني جورجيوس دونيس، سقف الطموحات قبل مواجهة الكويت غداً في مستهل مشوار الأخضر في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً أن المنتخب يدخل المنافسة بهدف واضح يتمثل في التتويج باللقب، ومشدداً على أهمية تقديم المستوى الذي يليق بالكرة السعودية ويسعد الجماهير.



وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «سعيد بوجودنا في هذه المنافسة، ويجب أن نمثل السعودية أفضل تمثيل وبالطريقة التي نسعد بها الجماهير»، مضيفاً: «هدفنا هو الفوز بالكأس ولا غيره، والأجواء العامة جميلة، ونحب اللعب الجيد، وسنظهر كل ما لدينا في مواجهة الغد».



وأوضح المدرب اليوناني أن معرفته باللاعبين أصبحت أكبر، وكذلك معرفة اللاعبين بأسلوبه وأفكاره، مشيراً إلى أن الوضع الحالي مختلف عما كان عليه في أمريكا، وأن امتلاك عدد من اللاعبين خبرات طويلة ودرجة عالية من التناغم يمثل عاملاً مهماً للأخضر.



وعن الضغوط المصاحبة للبطولة، شدد دونيس على أنها لن تؤثر في المنتخب، وقال: «أنا لست المدرب الذي يخاف، وعلينا ألا نفقد صوابنا. لدينا الجودة في اللاعبين، والأهم أن نحافظ على الثقة»، لافتاً إلى وجود عناصر شابة تحتاج إلى تعزيز التواصل والانسجام داخل أرض الملعب.



وتطرق دونيس إلى غياب مصعب الجوير، مؤكداً أنه لاعب موهوب وغيابه مؤثر، لكن ما حدث لم يترك له مجالاً للبقاء.



ورفض دونيس المقارنة بين مصعب الجوير وبين مختار علي، موضحاً أن لكل لاعب أسلوبه وإمكاناته، وأن مختار قادر على تقديم الإضافة للمنتخب.



واعتبر مدرب الأخضر مشاركة ثلاثة منتخبات خليجية خاضت كأس العالم، وهي السعودية والعراق وقطر، دليلاً على قوة المنافسة ومستواها الفني.



من جانبه، رحب حارس الأخضر محمد العويس بالمنتخبات الخليجية المشاركة، مؤكداً أن البطولة تجمع الأشقاء، وقال: «غداً واحدة من أكبر الديربيات، والجميع يعرف تاريخ الكويت في بطولات الخليج، فهو منتخب يملك تاريخاً صلباً ويعرف كيف يحضر نفسه».



وأضاف العويس: «نتمنى حصد النقاط الثلاث على أرضنا وبين جماهيرنا، وملعب الجوهرة محبب لنا، كما تتزامن المباراة مع مناسبة غالية علينا هي اليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله تكون بداية انطلاقتنا».



وأكد حارس المنتخب السعودي أن الجماهير ستشاهد ملامح الأخضر بصورة واضحة في المواجهة، قائلاً: «غداً ستشاهدون هوية المنتخب السعودي، ولدينا استحقاقان مهمان، الخليج وآسيا، ولا يوجد وقت طويل بينهما».