تصدّر النجم الهلالي روبن نيفيز قائمة أعلى اللاعبين تقييماً في دوري روشن السعودي للمحترفين، وفق تقييمات «سوفاسكور»، بعدما حصل على 8.71، متفوقاً على عدد من أبرز نجوم المسابقة.



وجاء في المركز الثاني حارس مرمى فريق الاتحاد رايكوفيتش بتقييم 7.90، فيما حل مهاجم الأهلي إيفان توني ثالثاً بـ7.84، متساوياً مع لاعب الشباب ياسين عدلي الذي جاء رابعاً.



وضمّت القائمة أيضاً لاعب فريق الاتفاق ألفارو ميدران بتقييم 7.81، ثم لاعب فريق الهلال سامرفيل بـ7.79، ولاعب فريق نيوم مارسين بواكا بـ7.73، بينما جاء النجم النصراوي جواو فيليكس ثامناً بـ7.72، ولاعب فريق القادسية محمد أبو الشامات تاسعاً بـ7.66، وأوتكاس عاشراً بـ7.60.



وتأتي هذه الأرقام في ظل متابعة منصات الإحصاءات لأداء اللاعبين خلال مباريات الموسم، مع اختلاف التقييمات بحسب المنصة وطريقة احتساب المؤشرات.



وتظهر بيانات حديثة من «سوفاسكور» و«فوت موب» تصدّر نيفيز وتوني قائمة اللاعبين الأعلى تقييماً في بداية الموسم.