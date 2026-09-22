احتل منتخبنا الوطني السعودي تحت 21 عاماً لكرة القدم المركز الثاني في مجموعته الرابعة بعد خسارته من كوريا الجنوبية 0-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية 2026 التي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية.



ودخل مدرب المنتخب السيد لويجي دي بياجو، بتشكيلة تضم أغلب اللاعبين الاحتياطيين، وكاد البديل عدنان البشري أن يحرز الهدف الأول لولا يقظة الحارس الكوري الجنوبي الذي أبعد الكرة لركلة زاوية. ونجح شين مين-ها في كسر التعادل (د: 67)، إذ سجّل برأسيته الهدف الأول لكوريا الجنوبية بعد تمريرة من إيوم جي-سونغ، وسرعان ما ضاعف المنتخب الكوري الجنوبي تقدمه، إذ تمكن كيم ميونغ-جون من تسجيل الهدف الثاني برأسية، مستغلاً عرضية زميله باي هيون-سيو (د: 69). وسنحت فرصة للمهاجم ثامر الخيبري لتقليص النتيجة بعد مواجهته للحارس ووضع الكرة من فوقه، لكن المدافع الكوري أبعدها على حدود المرمى، لينتهي اللقاء بفوز كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل.



ورغم الخسارة، فإن الأخضر السعودي قد ضمن التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه في المباراة الأولى أمام منتخب قطر بهدفين دون مقابل، ليضرب موعداً مع أوزبكستان، متصدر المجموعة الثالثة، يوم الجمعة القادم، بينما تلتقي كوريا الجنوبية منتخب فيتنام.