تلقّى نادي الهلال خطاباً من لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطلب فيه إفادة بشأن ملابسات حصول اللاعب كرينسيسو سامرفيل، المحترف الهولندي في صفوف الفريق، على بطاقة حمراء، وذلك خلال لقاء الهلال والغرافة القطري ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وقد شهدت المواجهة حصول اللاعب سامرفيل على البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته الاحترافية بعد اشتباكه بالأيدي مع لاعب الغرافة عبدالرحمن الرشيدي، ليضطر حكم المباراة عمر العلي إلى إشهار البطاقة الحمراء للاعب.



ومع تأكد غياب سامرفيل رسمياً عن مواجهة الهلال القادمة في البطولة أمام السد القطري؛ بسبب الإيقاف تلقائياً لمباراة واحدة، فمن المحتمل زيادة العقوبة إلى مباراتين إضافيتين في حال صدور التقرير الانضباطي النهائي للحكم والاتحاد الآسيوي.



وكان سامرفيل قد بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق فينورد الهولندي، مروراً بفريقي ليدز يونايتد ووست هام الإنجليزيين، قبل أن ينضم أخيراً إلى صفوف الهلال.