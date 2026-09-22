اعتمدت أمانة محافظة جدة تغيير تسمية «طريق الكورنيش» الممتد من شارع النخيل شمالاً إلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز جنوباً، ليحمل اسم «طريق الأمير خالد الفيصل»؛ تقديراً لمكانته الوطنية ودوره في خدمة المنطقة، وإسهاماته في مسيرة التنمية والتطوير. وجاءت التسمية تزامناً مع صدور الأمر الملكي بتمديد خدمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.



ويأتي إطلاق اسم خالد الفيصل في سياق الاحتفاء بمكانته ودوره في مسيرة التنمية بمنطقة مكة المكرمة، وما ارتبط باسمه من جهود في الارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع التنموية، وتعزيز جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري للمدن والمحافظات، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.



ويُعد الأمير خالد الفيصل من الشخصيات الوطنية ذات الحضور البارز في مسيرة التنمية الإدارية والعمرانية بالمملكة، إذ ارتبط اسمه بمنطقة مكة المكرمة من خلال توليه إمارتها، ومتابعته لمسارات التنمية والتطوير فيها، بما يعكس أهمية المنطقة باعتبارها من أهم مناطق المملكة مكانةً دينيةً واقتصاديةً وحضريةً. ويتزامن إطلاق المسمى الجديد مع حلول اليوم الوطني. ويحمل اختيار اسم الأمير خالد الفيصل بالتزامن مع المناسبة دلالات وطنية وثقافية، فهو، إلى جانب مكانته الوطنية ودوره في مسيرة التنمية بمنطقة مكة المكرمة، يُعد من أبرز الشعراء في الوطن، وصاحب حضور أدبي وثقافي راسخ أسهم في إثراء المشهد الشعري السعودي، وارتبطت تجربته الشعرية بالقيم الوطنية والاعتزاز بالهوية والانتماء.



مهندس التنمية



وصف أمين محافظة جدة إحسان بافقيه الأمير خالد الفيصل بـ«مهندس التنمية»، موضحاً أن علاقة الأمير خالد الفيصل بجدة تجسدها جهوده المبذولة للمنطقة إدارياً وتنموياً وثقافياً. وقال إن الأدوار الإشرافية والإدارية للأمير خالد الفيصل تتمثّل في وقوفه على مشاريع ضخمة للبنية التحتية، وتطوير الواجهات البحرية، وشبكات الطرق والمياه منذ توليه إمارة منطقة مكة المكرمة، فضلاً عن متابعته ودعمه المباشر لخطوات تحويل مكتب مشاريع جدة إلى هيئة تطوير محافظة جدة عام 2022 لتعزيز مكانتها التاريخية والحضارية، وغيرها من الإنجازات النوعية التي تشهدها المنطقة والمحافظات التابعة لها.