يدشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الثلاثاء، معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يمتد حتى الخامس من شهر أكتوبر القادم، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً للمشاركة في كأس آسيا 2026 المؤهلة إلى كأس العالم 2027.



واستدعى المدير الفني لأخضر الشاطئية البرازيلي قوقا زولوكوفيك، 15 لاعباً للمعسكر، هم: محمد العجمي، حسام كعمان، حسن آل عيد، مبارك الدوسري، فيصل اليامي، أحمد الهمامي، سلمان الرشيدي، وليد اليوبي، ربيع سفياني، خالد وهيب، نايف ياكل، عمر قرامش، رمزي دكمان، قاسم ديباجي، ماجد شمهاني.



يُذكر أن قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 أوقعت أخضر الشاطئية في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات عُمان والإمارات وأوزبكستان.