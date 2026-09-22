تصاعد الجدل حول تصريحات الفنان المصري أحمد العوضي الأخيرة، بعدما انتقدت الإعلامية رضوى الشربيني اعتذاره عن حديثه الذي أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ما صدر عنه لا يمكن اختزاله في مجرد سوء تعبير أو تشبيه مراحل من حياته بالسيارات.

انتقاد لتشبيه النساء بالسيارات

وعلقت رضوى الشربيني على اعتذاره عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، منتقدة ما وصفته بتشبيه النساء بالسيارات، واعتبرت أن الاعتذار لا يعالج ما تضمنته التصريحات من إساءة، بحسب وجهة نظرها.

وكتبت: «اعتذارك غير مقبول.. أنت لم تسئ التعبير بتشبيهك لياسمين عبدالعزيز نجمة الوطن العربي الأولى زي ما بتقول فقط، بل أنت أسأت بتعبيرك لنساء مصر والوطن العربي كله بتشبيهك الرديء إن الست زي العربية».

مطالبة باعتذار لنساء الوطن العربي

واختتمت رضوى الشربيني تعليقها بمطالبة أحمد العوضي بتوجيه اعتذار إلى النساء عموماً، قائلة: «فلما تعتذر.. اعتذر لكل ستات الوطن العربي».

وجاءت تصريحات رضوى في ظل استمرار التفاعل مع حديث أحمد العوضي، الذي حاول من خلال اعتذاره توضيح مقصده والتأكيد على عدم رغبته في الإساءة إلى أي شخص.

بداية الأزمة

وكان أحمد العوضي قد اعتذر عن تصريحاته المتداولة، موضحاً أن حديثه لم يكن يستهدف الإساءة إلى أي شخص، والتشبيه الذي استخدمه جاء في سياق الحديث عن مراحل مختلفة مر بها في حياته.

أقدر ياسمين وأحترمها

كما شدد أحمد العوضي على تقديره للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكداً أنها كانت صاحبة دور مهم في مشواره، وقال: «أدين لياسمين عبدالعزيز بالكثير في مشواري، وأقدرها وأحترمها، وأتمنى لها كل النجاح والتألق كالعادة».