تجددت إحدى حلقات النزاع القضائي بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز، بعدما قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم (الثلاثاء)، تأجيل نظر الدعوى المقامة من زينة للمطالبة بحبس أحمد عز، على خلفية عدم سداد مبلغ 180 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة أجر خادمة، إلى جلسة 27 أكتوبر القادم.

وتطالب الدعوى بإلزام أحمد عز بتنفيذ حكم نهائي يقضي بسداد المبلغ عن أجر خادمة لمدة 10 أشهر، لصالح توأم الفنانة زينة.

دعوى جديدة بعد سداد 570 ألف جنيه

وكانت محكمة الأسرة قد قضت في وقت سابق بانقضاء دعوى حبس أخرى أقامتها زينة ضد أحمد عز، بعد سداده مبلغ 570 ألف جنيه، قيمة متجمد نفقة أجر خادمة.

ويأتي النزاع الحالي في إطار سلسلة من القضايا المتعلقة بالنفقات والمصروفات الخاصة بتوأم الطرفين، والتي استمرت لسنوات أمام محاكم الأسرة.

تخفيض النفقة الشهرية من 80 إلى 60 ألف جنيه

وفي سياق متصل، سبق لمحكمة مستأنف الأسرة أن أصدرت حكمًا بإلزام أحمد عز بسداد نفقة شهرية لتوأم زينة، بعدما خفضت قيمة النفقة التي حددتها محكمة أول درجة من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

وكان حكم أول درجة قد استند، بحسب ما ورد في الدعوى، إلى ما قُدم من مستندات بشأن دخل أحمد عز وأجره عن مشاركته في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلم «ولاد رزق».

كما سبق أن أقامت زينة دعوى جديدة أرفقت بها مستندات تتعلق بأجور حصل عليها أحمد عز عن مشاركته في أعمال فنية، من بينها فيلم «الممر» ومسلسل «أبو عمر المصري»، في إطار مطالباتها المتعلقة بالنفقات.

بداية النزاع تعود إلى 2014

وتعود جذور النزاع القضائي بين زينة وأحمد عز إلى عام 2014، عندما لجأت الفنانة إلى القضاء لإثبات نسب طفليها التوأم «عز الدين» و«زين الدين».

وانتهت القضية بحكم قضائي نهائي بثبوت نسب الطفلين إلى أحمد عز، قبل أن تحصل زينة في عام 2017 على حكم بالخلع.

ورغم انتهاء تلك القضايا، استمرت المنازعات أمام محاكم الأسرة بشأن النفقة والمصروفات الخاصة بالتوأم، وفي عام 2023، ألزمت محكمة الأسرة أحمد عز بسداد 23 ألفًا و306 جنيهات إسترلينية قيمة المصروفات الدراسية للتوأم عن العام الدراسي 2022 / 2023.

ومن المقرر أن تنظر محكمة أسرة مدينة نصر الدعوى الحالية مجددًا في 27 أكتوبر القادم، للبت في المطالبة المتعلقة بمبلغ 180 ألف جنيه.