هنّأ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، فرع وزارة الصحة بالمنطقة، بمناسبة اعتماده مركزاً تدريبياً متخصصاً لتقديم الدورات التدريبية والملتقيات العلمية المعنية بتجربة المستفيد على مستوى المملكة، من قِبل الإدارة العامة لتجربة المستفيد بوزارة الصحة.

وأشاد بما تحقق للفرع في مجال تجربة المستفيد، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذا الاعتماد في نقل التجارب والممارسات الناجحة، وتطوير قدرات العاملين والمختصين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية ورفع مستوى رضا المستفيدين.

جاء ذلك أثناء لقائه في مكتبه، اليوم، المدير العام لفرع وزارة الصحة بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، الذي قدّم شرحاً عن اعتماد الفرع مركزاً تدريبياً متخصصاً في تجربة المستفيد، وأبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز، بحضور عددٍ من منسوبي الفرع.

واستمع أمير نجران إلى شرح عن أعمال مركز تجربة المستفيد، ودوره في متابعة احتياجات المستفيدين وملاحظاتهم والاستفادة منها في تطوير الخدمات، إلى جانب خدمة «937» وما تقدمه من قنوات للتواصل واستقبال البلاغات والاستفسارات والملاحظات ومتابعتها، وكذلك الاستشارات الطبية وحجز المواعيد وجدولتها ومتابعة المعاملات.

وقدّم الدكتور بني هميم شكره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة.