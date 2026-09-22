تستعد مجموعة «روتانا» للموسيقى لإطلاق ميني ألبوم جديد لسفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، يضم 5 أغنيات، سجّلها بصوته قبل الوعكة الصحية التي تعرض لها، لتعيد صوته إلى جمهوره عبر أعمال جرى تجهيزها تمهيداً لطرحها خلال الفترة القادمة.

وكشفت «روتانا» أنها تمكنت، بالتنسيق مع الرويشد والملحنين الذين تعاون معهم، من الحصول على مجموعة من الأغنيات التي كان قد وضع صوته عليها قبل وعكته الصحية، وأصبحت اليوم جاهزة للطرح، في إصدار يحمل أكثر من تعاون موسيقي.

ويحمل الميني ألبوم مفاجأة مختلفة في مسيرة الرويشد، من خلال أغنية تعتمد إيقاع «السامبا» اللاتينية وتُقدَّم بأسلوب «التريو»، في تجربة تضيف لوناً موسيقياً مختلفاً إلى الأعمال الخمسة المنتظرة.

ومن المنتظر أن تكشف «روتانا» قريباً موعد طرح الميني ألبوم، إلى جانب تفاصيل الأغنيات والتعاونات المشاركة فيه، عبر منصاتها، فيما يمثل الإصدار المرتقب عودة لصوت الرويشد بأعمال مسجلة قبل أزمته الصحية، بعد فترة ترقب من جمهوره ومحبيه.