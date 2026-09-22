تحكي فرحة التكريم.. وفاء عامر تخطف القلوب بدموعها على خشبة قرطاج

خطفت دموع الفنانة المصرية وفاء عامر الأنظار بعدما غلبها التأثر على خشبة المسرح الأثري بقرطاج، في لحظة امتزجت فيها فرحة التقدير بمشاعر خاصة خلال زيارتها الأولى إلى تونس.

ووثقت مقاطع متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة صعود وفاء عامر إلى المسرح خلال تكريمها في افتتاح الدورة السادسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حيث ظهرت متأثرة وباكية من شدة الفرح، وسط تفاعل لافت من الحضور، في مشهد حظي باهتمام واسع عقب انتشار مقاطع التكريم.

وجاء تكريم الفنانة المصرية تقديرًا لإسهاماتها في المجال الفني، ضمن قائمة ضمت 12 فنانًا وإعلاميًا من تسع دول عربية، اختارت إدارة المهرجان الاحتفاء بهم خلال حفل الافتتاح؛ تقديرًا لمسيراتهم وأدوارهم في إثراء المشهد الفني والإعلامي العربي.

وضمت قائمة المكرمين إلى جانب وفاء عامر، الفنان المصري محمد ثروت، والفنانة بشرى، والسورية عبير شمس الدين، ومحمد خاوندي، والتونسية لطيفة القفصي، واللبناني باسم مغنية، والعُمانية سميرة الوهيبي، والكويتي محمد المنصور، والعراقية آلاء حسين، والمخرج الموريتاني محمد سالم ولد دندو، والصحافي الرياضي حسام الدين أحمد من جزر القمر.

وشهد حفل الافتتاح لحظات احتفاء أخرى؛ كان أبرزها استقبال الفنانة التونسية لطيفة القفصي، التي صعدت إلى خشبة المسرح متكئة على عكاز، قبل أن تحيي الجمهور، وسط تصفيق وهتافات استمرت لعدة دقائق، في مشهد عكس مكانتها لدى الجمهور التونسي.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان على خشبة المسرح الأثري بقرطاج، حيث جمعت الدورة الجديدة أسماء من مجالات الفن والإعلام من أنحاء العالم العربي، في احتفاء بمسيرات وتجارب امتدت لسنوات وأسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني.