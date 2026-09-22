كشفت الشرطة في الصين واحدة من أغرب عمليات الاحتيال العاطفي، بعدما استخدمت امرأة تبلغ 65 عاماً تقنيات الذكاء الاصطناعي لتظهر عبر مواقع التواصل على هيئة طبيبة شابة تبلغ 29 عاماً، قبل أن تنجح في خداع رجل والحصول منه على نحو 170 ألف يوان (25 ألف دولار).

طبيبة من صنع الذكاء الاصطناعي

وأنشأت المرأة هوية مزيفة عبر مواقع التواصل، واستخدمت تقنيات تبديل الوجوه رقمياً للظهور بمظهر طبيبة شابة تعمل في أحد أبرز مستشفيات شنغهاي، بينما كانت في الحقيقة تبلغ 65 عاماً وتعمل عاملة نظافة في المستشفى نفسه.

وعلى مدار نحو خمس سنوات، نشرت قرابة 7 آلاف صورة ومقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكنت من جذب نحو 10 آلاف متابع إلى حسابها.

علاقة بدأت عبر الإنترنت

وبدأت القصة عام 2021، عندما شاهد مقاول عقارات من شنغهاي حسابها، لتقنعه بأنها طبيبة ذات نفوذ داخل المستشفى، وأنها قادرة على مساعدته في الحصول على عقود لمشاريع إنشائية.

ومع استمرار التواصل، تطورت العلاقة بينهما عبر الإنترنت، إلا أن المرأة كانت ترفض باستمرار مقابلته شخصياً أو إجراء مكالمات فيديو معه، مقدمة أعذاراً مختلفة في كل مرة.

لعبت دور «الأم» أيضاً

ولم تكتفِ المرأة بانتحال شخصية الطبيبة الشابة، بل أنشأت شخصية أخرى أدت من خلالها دور «والدتها الصارمة»، وأوهمت الرجل بأن الأم ترفض العلاقة وتضع شروطاً قبل السماح له بمقابلة ابنتها.

وطلبت منه، أثناء تقمص شخصية الأم، دفع مهر يصل إلى 300 ألف يوان وشراء شقة محلية، قبل أن يتمكن من مقابلة «الطبيبة».

وخلال خمسة أشهر، حوّل الرجل إليها ما مجموعه 170 ألف يوان، إلا أن شكوكه بدأت تتزايد بعدما لم يحصل على عقود العمل التي وعدته بها، ليتوجه في النهاية إلى الشرطة.

تحذير صغير كشف الخدعة

وقادت التحقيقات إلى كشف الهوية الحقيقية للمرأة، ليتبين أنها في الـ65 من عمرها، ولديها إدانة سابقة في قضية احتيال، وأن والدتها الحقيقية توفيت منذ سنوات.

وكشفت التحقيقات كذلك أنها أنفقت جزءاً من الأموال على عمليات تجميل ومستحضرات عناية بالبشرة وملابس جديدة.

واللافت أن المقاطع التي نشرتها المرأة كانت تحمل تنبيهاً صغيراً يفيد بأن المحتوى «مولد بالذكاء الاصطناعي»، إلا أن الرجل لم ينتبه إليه، وأبلغ الشرطة بأنه لم يكن على دراية كافية بتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.