وثّقت صورة فلكية نادرة مشهداً استثنائياً جمع الشمس ومحطة الفضاء الدولية وطائرة في لقطة واحدة، في تزامن قدّر المصور احتمالية حدوثه بنحو واحد من 30 مليوناً.

واختارت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، اليوم (الثلاثاء)، الصورة ضمن «الصورة الفلكية لليوم»، بعدما التقطها المصور الفلكي بيتر هوراليك في بلدة براسيك بجمهورية التشيك.

ثوانٍ حاسمة

وكان هوراليك يخطط لتصوير مرور محطة الفضاء الدولية أمام قرص الشمس في 8 يونيو الماضي، وهي لحظة خاطفة استغرق فيها عبور المحطة نحو 0.67 ثانية فقط.

وخلال التقاط الصورة حدث ما لم يكن ضمن حساباته، إذ عبرت طائرة أمام الشمس في اللحظة نفسها، لتظهر صورتها إلى جانب محطة الفضاء والبقع الشمسية على القرص المضيء.

واحد من 30 مليون

وبعد حساب حجم الشمس الظاهري ومدة عبور المحطة والمنطقة التي مرت عبرها الطائرة، قدّر المصور فرصة حدوث هذا التزامن العشوائي والتقاطه في صورة واحدة بنحو واحد من 30 مليون.

وكشف لاحقاً أن الطائرة الظاهرة في اللقطة هي طائرة تدريب من طراز L-39 Skyfox، وكانت تحلق في وضع مقلوب لحظة مرورها أمام الشمس.

«ناسا» تبرز اللقطة

وأعادت «ناسا» تسليط الضوء على الصورة في 22 سبتمبر، موضحة أن مرور محطة الفضاء كان مخططاً لتصويره بدقة، بينما كان ظهور الطائرة هو العنصر المفاجئ الذي حوّل المشهد إلى اصطفاف ثلاثي نادر.