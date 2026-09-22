توصل أرسنال إلى اتفاق مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لتجديد عقده، بعد إنجازه بقيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، عقب غياب طويل عن التتويج.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، وافق ميكيل أرتيتا على عقد جديد مُحسّن مع أرسنال، إذ ينتهي عقده الحالي بنهاية هذا الموسم، لكن المفاوضات بشأن العقد الجديد مستمرة منذ عدة أشهر.

وأضافت الشبكة أنه لم يتم تأكيد مدة العقد الجديد، لكن من المقرر أن يستمر أرتيتا لمدة 10 سنوات على الأقل مع النادي، بعد وصوله في ديسمبر 2019.

زيادة كبيرة في الراتب

وسيشمل العقد الجديد أيضاً زيادة كبيرة في راتبه، مقارنة براتبه الحالي البالغ 10 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية كحوافز.

أرتيتا سعيد في أرسنال

وفي حديثه عن مفاوضات تجديد عقده، قال أرتيتا الأسبوع الماضي: «لا داعي لقلق الجماهير، أنا سعيد للغاية وأشعر بامتنان كبير للعمل مع الأشخاص الذين أعمل معهم».