بعد رفض فيسينغ.. بليسين يقود مونشنغلادباخ

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، اليوم (الثلاثاء)، تعيين ألكسندر بليسين مدرباً للفريق الأول، خلفاً ليوجين بولانسكي، الذي أُقيل بسبب سوء انطلاقة الفريق.

عقد حتى 2028

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن ألكسندر بليسين، البالغ من العمر 53 عاماً، وقع عقداً يمتد حتى 2028، وسيتم تقديمه رسمياً خلال مؤتمر صحفي يُعقد في ملعب «إيستا-بوروسيا بارك» غداً (الأربعاء).





فشل إقناع فيسينغ

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن النادي الألماني حاول التعاقد مع مدرب الاتحاد ينز فيسينغ لقيادة الفريق، لكن فيسينغ أبلغ المدير الرياضي لمونشنغلادباخ روفن شرودر بأن التوقيت غير مناسب، مفضلاً استكمال مشروعه مع الاتحاد، الذي بدأه منذ فترة قصيرة.

وتعاقد الاتحاد مع فيسينغ في يوليو الماضي، خلفاً للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعدما خطف الأضواء بقيادته غامبا أوساكا للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 على حساب النصر، ونجح المدرب الألماني في كسب ثقة جماهير «العميد» سريعاً.