تحتفي شركة كاتريون للتموين القابضة باليوم الوطني السعودي، مستحضرةً ما تمثله هذه المناسبة من اعتزاز بمسيرة وطن واصل على مدى عقود بناء قدراته وتطوير قطاعاته، ويمضي اليوم نحو مرحلة جديدة من النمو والتنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية.

وتتزامن هذه المناسبة مع مرحلة تشهد فيها المملكة تحولات متسارعة أعادت رسم طموحات العديد من القطاعات، ورفعت سقف التوقعات تجاه جودة الخدمات والتجارب، ووسعت آفاق النمو والابتكار والاستثمار في القدرات الوطنية.

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، تطورت مسيرة كاتريون مواكبةً تطور المملكة وقطاعاتها الحيوية. فمن جذورها الراسخة في تموين الطيران، توسعت الشركة لتبني نموذجًا أشمل للضيافة المتكاملة، مستجيبةً للتحولات المتسارعة في قطاعات الطيران والسياحة والضيافة والمشاريع الكبرى.

وبهذه المناسبة، أوضح سعادة الأستاذ محمد بن حسن الشهيل، الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة: «يزداد اعتزازنا بما تشهده المملكة، في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من مسيرة تنموية متسارعة وتحولات نوعية تستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها الإستراتيجية. ونفخر في كاتريون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة، وأن نسهم بخبراتنا وقدراتنا في مواكبة طموحات الوطن».

وأضاف الشهيل: «كاتريون شركة وطنية تواصل نموها وتطورها مع نمو القطاعات التي تخدمها، ولا تقيس هذا النمو بحجم الأعمال وحده، بل بما تحققه من أثر وما تضيفه من قيمة. ومن هذا المنطلق، تمضي الشركة قدمًا في الاستثمار في الكفاءات السعودية والارتقاء بجودة خدماتها، إيمانًا بأن تجربة الضيافة التي تقدمها المملكة لزوارها تمثل جزءًا أصيلًا من صورتها ومكانتها أمام العالم».

ومع توسع أعمالها، تواصل كاتريون الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية، انطلاقًا من رؤيتها بأن مواكبة تطور المملكة من خلال النمو في الأعمال، وتطوير نموذج العمل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وتشكل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية جانبًا متزايد الأهمية في هذه المسيرة، من خلال تبني كاتريون لممارسات تعزز كفاءة استخدام الموارد والحد من الهدر، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية وتنمية الكفاءات الوطنية وبناء شراكات تسهم في تحقيق أثر تنموي.

وتؤكد كاتريون التزامها بمواصلة تطوير منظومة أعمالها وخدماتها بما يواكب التطلعات الوطنية، وتسخير خبراتها وإمكاناتها للإسهام في الارتقاء بتجربة السفر والضيافة في المملكة.