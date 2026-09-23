أوضح الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز لـ«عكاظ» أن المملكة تمضي من مجدها التاريخي إلى آفاق طموح متجددة، مستندة إلى جذور راسخة وقيادة طموحة وشعب يؤمن بأن القادم أجمل.

وقال إن هناك أوطاناً تفخر بتاريخها، فيما تفخر المملكة بتاريخها وتواصل في الوقت ذاته صناعة تاريخ جديد، مشيراً إلى أنها أصبحت خلال سنوات قليلة نموذجاً للتحول المتسارع في الاقتصاد والصناعة والاستثمار والابتكار والتقنية.

وأضاف أن رؤية السعودية 2030 جعلت الطموح برنامج عمل، تُرجمت مستهدفاته إلى مشاريع ومبادرات ومنجزات ملموسة في حياة الإنسان والمكان، من التحول الرقمي وتطوير الخدمات، إلى استضافة الأحداث العالمية، وانفتاح القطاع السياحي، واستعادة المواقع التاريخية والثقافية حضورها.

وأوضح أن المملكة عززت حضورها في الرياضة والفضاء والتقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إلى جانب التقدم في الصناعة والاستثمار والمشاريع العملاقة التي ترسم ملامح مدن المستقبل وتقدم نموذجاً جديداً للتنمية.

وأكد أن خلف هذه الإنجازات قصة أكبر، هي قصة الإنسان السعودي؛ الشاب والشابة اللذين يشاركان في صناعة القرار، ويقودان المشاريع، ويبتكران ويبحثان ويعملان في مختلف القطاعات، حاملين اسم المملكة إلى منصات العالم.

وقال إن الاحتفاء باليوم الوطني لا يقتصر على استذكار الماضي، بل هو احتفاء بما أصبحت عليه المملكة، وإيمان بما ستكون عليه، مشدداً على أن وطناً بهذا التاريخ، وشعباً بهذا الطموح، وقيادة بهذا الإصرار، لا يليق به إلا المستقبل.