هنأ حارس المنتخب البحريني السابق حمود سلطان المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني، معربًا عن محبته وتقديره للمملكة وشعبها.



وتحدث سلطان عن واقع كرة القدم الخليجية والفوارق بين المنافسات في الوقت الحالي وما كانت عليه في السابق، مشيرًا إلى أن المنتخبات الخليجية في الماضي كانت تزخر بعدد كبير من النجوم البارزين، وهو ما كان يمنح المباريات والبطولات طابعًا تنافسيًا وحماسًا مختلفًا.



وقال سلطان إن الفرق في السابق كانت تضم خمسة أو ستة نجوم، وربما أكثر، ممن يصنعون الفارق داخل الملعب، مضيفًا: «في السابق كانت كل دولة تملك نجومًا بمعنى الكلمة، وكان الحماس مختلفًا، كما أن نظام البطولة كان مختلفًا لأن المنتخبات كانت تلعب جميعها أمام بعضها البعض».



وأشار إلى أن تغيير نظام المنافسات وتقسيم المنتخبات إلى مجموعات أثّر على طبيعة المواجهات الخليجية، إذ لم يعد كل منتخب يواجه جميع المنتخبات المشاركة كما كان يحدث سابقًا.



وعن تقييمه للمستويات الحالية وحظوظ المنتخبات، أكد حارس البحرين السابق أن المنافسة تبدو متقاربة، ولا يوجد منتخب يتفوق بصورة واضحة على بقية المنتخبات، وقال: «كلهم في المستوى نفسه تقريبًا، ولا أتوقع أن هناك فريقًا أفضل من الآخر، وقد تكون هناك فوارق بسيطة في بعض الأحيان، لكن حتى الآن المستويات متقاربة».



وشدد سلطان على أن العامل النفسي والقدرة على التحكم في المشاعر والأعصاب سيكونان من العناصر المهمة في تحديد المنتخب القادر على الذهاب بعيدًا في المنافسة، خصوصًا أن مباريات المنتخبات الخليجية تتمتع بطابع خاص.



وأضاف أن الروابط الأخوية بين أبناء دول الخليج تزيد من حماس هذه المواجهات ورغبة كل منتخب في تقديم أفضل ما لديه، معتبرًا أن التعامل بهدوء مع الضغوط والانفعالات داخل الملعب قد يصنع الفارق في المباريات المتقاربة.