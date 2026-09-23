أعرب قائد نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ثقته في الوصول إلى الهدف 1000، بعد تسجيله 979 هدفاً في جميع المسابقات، مؤكداً أن طموحه يتمثل في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية والوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.



وقال قائد النصر: «لقد صرحت سابقاً برغبتي في تحقيق هذا الإنجاز، وسأفعل، لكنه ليس هاجساً»، موضحاً أنه يتمنى بلوغ هذا الرقم القياسي أثناء لعبه مع منتخب البرتغال، وأضاف: «سيكون ذلك بمثابة تتويج رائع لمسيرتي.. تسجيل الهدف الألف مع المنتخب الوطني سيكون تتويجاً لقصة جميلة».



وتحدث رونالدو إلى وسائل الإعلام خلال فعاليات قمة كرة القدم البرتغالية المقامة في مدينة كرة القدم التابعة للاتحاد البرتغالي بمدينة أويراس، بالتزامن مع استعداد المنتخب لخوض مباراته القادمة في دوري الأمم الأوروبية.



وقال قائد المنتخب البرتغالي: «هدفي مزدوج تسجيل الهدف رقم 1000 والفوز بدوري الأمم الأوروبية مع البرتغال»، مشيراً إلى أن المنتخب يبدأ عهداً جديداً تحت قيادة المدرب خورخي جيسوس.



وأعرب كريستيانو رونالدو عن امتنانه للإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال السابق وتطلع إلى بداية حقبة جديدة بقيادة جورجي جيسوس لمنتخب بلاده: أريد أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة المدرب مارتينيز على العمل الممتاز الذي أنجزه، خاصة أنه من جنسية مختلفة، مما يجعل الأمر صعباً للغاية نظراً للهجمات المستمرة التي واجهها، والآن، تبدأ حقبة جديدة مع المدرب جورجي جيسوس، أنا واثق من أنه سيقوم بعمل ممتاز.



وحول مستقبله مع المنتخب، لم يحسم البرتغالي موعد اعتزاله، لكنه ألمح إلى إمكانية أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له مع البرتغال.



وقال قائد منتخب البرتغال: «من المحتمل جداً أن يكون هذا هو العام الأخير. سأخبركم عندما تكون مباراتي الأخيرة»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه تعلم منذ بداية الثلاثينيات من عمره الاستمتاع باللحظة وعدم الانشغال كثيراً بما سيحدث مستقبلاً.



ويعد النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (41 عاماً) أحد أكثر اللاعبين حصداً للألقاب في تاريخ كرة القدم، إذ فاز بأهم الألقاب مع أندية من بينها مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، وناديه الحالي النصر السعودي، منذ أن خاض أول مباراة له مع فريق الكبار في صفوف نادي سبورتنغ لشبونة العام 2002.



ويستهل منتخب البرتغال، الفائز بدوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، النسخة الجديدة من المسابقة باستضافة ويلز (الخميس) في العاصمة لشبونة.