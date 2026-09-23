اقتسم منتخبا العراق وعمان نقاط مباراتهما الافتتاحية في خليجي 27، بعد تعادلهما 1-1 اليوم (الأربعاء) على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.



أسود الرافدين تقدموا سريعاً عند الدقيقة 6 بهدف سجله محمد قاسم الذي استثمر كرة داخل الصندوق وسددها بيسراه بقوة داخل الشباك.



وفي الشوط الثاني، أعاد ناصر الرواحي المباراة لنقطة البداية بهدف التعادل لعمان في الدقيقة 67، بعد هجمة من الطرف الأيسر أنهاها بتسديدة رائعة.



التعادل وضع نقطة أولى في رصيد كل منتخب في المجموعة الأولى، التي تشهد مساء اليوم قمة السعودية والكويت.



تجدر الإشارة إلى أن بطولة خليجي 27 تعد ملتقى كروياً بارزاً يجمع بين منتخبات منطقة الخليج العربي، حيث تُعتبر منصة لتقديم المواهب الجديدة وتعزيز التعاون الرياضي بين الدول المشاركة.