يعود الكلاسيكو الأقدم في منطقة الخليج بين المنتخب السعودي ونظيره الكويتي إلى الواجهة مساء اليوم، عندما يلتقي المنتخبان في جدة، ضمن منافسات كأس الخليج العربي، في مواجهة تحمل تاريخًا طويلًا يمتد إلى أكثر من خمسة عقود.

وجمعت مواجهات كأس الخليج العربي المنتخبين في 24 مباراة، بدأت بالنسخة الأولى عام 1970، وصولًا إلى «خليجي 26» التي استضافتها الكويت عام 2024.

وتصب الأرقام التاريخية في صالح المنتخب الكويتي، الذي حقق 11 انتصارًا مقابل 6 انتصارات للمنتخب السعودي، فيما حسم التعادل 7 مواجهات.

وعلى صعيد الأهداف، سجل المنتخب الكويتي 32 هدفًا في شباك الأخضر، مقابل 24 هدفًا للمنتخب السعودي، في حصيلة تعكس تقارب المواجهات مع أفضلية كويتية تاريخية.

ويحمل أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين بكأس الخليج اسم الكويت، بعدما تغلب الأزرق على الأخضر بنتيجة 4-0 في «خليجي 3» عام 1974، التي أقيمت في الكويت.

في المقابل، جاء أكبر انتصار سعودي بنتيجة 2-1، وهي النتيجة التي تكررت في ثلاث مواجهات، لتبقى مواجهة السعودية والكويت واحدة من أبرز كلاسيكيات كأس الخليج، بما تحمله من إرث تنافسي يمتد منذ عام 1970.