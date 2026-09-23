يدخل المنتخب السعودي منافسات كأس الخليج بطموح استعادة لقب غائب عن خزائنه منذ 23 عاماً، في ظل تاريخ طويل للمنتخب في البطولة التي ارتبط بها منذ انطلاقتها الأولى عام 1970 في البحرين.



ولم يغب «الأخضر» عن كأس الخليج طوال أكثر من نصف قرن سوى في نسخة واحدة، عندما انسحب من النسخة العاشرة التي استضافتها الكويت عام 1990 لأسباب تنظيمية، ليحافظ بعدها على حضوره في مختلف النسخ ويظل أحد أبرز المنتخبات في تاريخ المسابقة.



ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب ثلاث مرات، الأولى عام 1994 في الإمارات، والثانية عام 2002 على أرضه في الرياض، والثالثة عام 2003 في الكويت، قبل أن يدخل بعدها في فترة طويلة من الغياب عن منصة التتويج.



ومع استضافة جدة للمنافسات، يتطلع الجيل الحالي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ «الأخضر»، وإنهاء صيام امتد 23 عاماً، والعودة إلى معانقة الذهب الخليجي أمام جماهيره وعلى أرضه.