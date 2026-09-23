أكد مدرب المنتخب البحريني لكرة القدم دراغان تالاييتش جاهزية فريقه لمواجهة نظيره القطري غداً، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة "خليجي 27"، مشيراً إلى أن المنتخب يسعى إلى بدء مشواره في البطولة بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية.



وأوضح تالاييتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن بطولة كأس الخليج تمثل أهمية كبيرة للمنتخبات الخليجية، واصفاً إياها بـ"كأس العالم للخليجيين"، ومبيناً أن النسخة الماضية كانت صعبة، وأن المنتخب البحريني استعد جيداً لهذه المشاركة، مؤكداً احترامه لجميع المنتخبات المشاركة.



وعن مواجهة المنتخب القطري، أكد أن المنافس قدم أداءً مميزاً في كأس العالم، ويتمتع بمستوى قوي، مشيراً إلى أن المنتخب البحريني يحتاج إلى تقديم أكثر من إمكاناته لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.



وبيّن أن الأجواء والرطوبة ستكون متشابهة على المنتخبين، ولن تمثل عائقاً أمام لاعبيه، لافتاً الانتباه إلى أن المنتخب البحريني سبق أن حقق الفوز على أستراليا، رغم عدم خوضه مباريات في الدوري قبل البطولة.



وأكد تالاييتش أن الضغوط المصاحبة للبطولة أمر طبيعي، مبيناً أن المنتخب يمثل البحرين وشعبها، وأن الجميع يعمل بروح واحدة، مشدداً على أن البطولة ستكون صعبة في ظل مشاركة ثلاثة منتخبات سبق لها خوض منافسات كأس العالم.



من جانبه، أكد لاعب المنتخب البحريني سيد ضياء سعيد استعداد اللاعبين لخوض منافسات البطولة، مشيراً إلى رغبتهم في بدء مشوارهم بقوة، وأن الأجواء والرطوبة ستكون متشابهة على المنتخبين ولن تشكل عائقاً أمامهم.