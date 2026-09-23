أكد الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، جاهزية المنتخب لخوض مواجهة البحرين، مساء غد (الخميس)، في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.



وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المهمة: «البطولة تحظى بأهمية كبيرة، وقد استعددنا بصورة جيدة، ونحن متحمسون لتقديم أفضل مستوى ممكن، وندرك أننا سنواجه المنتخب البحريني حامل اللقب».



وأضاف: «نبدأ قصة جديدة في هذه البطولة، ونعلم جيداً أن المواجهة أمام المنتخب البحريني مهمة للغاية، فهو منتخب يتمتع بجودة عالية ويُعد من المنتخبات القوية، وقد سبق له التتويج باللقب مرتين. ندرك كل هذه التفاصيل، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة».



وتابع مدرب المنتخب القطري: «المستويات تبدو متقاربة بين جميع المنتخبات، والجميع يملك حظوظاً في المنافسة، وتركيزنا في الوقت الحالي ينصب على الظهور بالمستوى المأمول وتقديم أفضل ما لدينا في هذه البطولة».



من جانبه، شدد محمود أبو ندى، حارس المرمى، على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار، وقال: «من المهم تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء البداية، وكأس الخليج من البطولات المهمة، والمباراة لن تكون سهلة، ونأمل أن نكون في أعلى درجات التركيز».



وأضاف أبو ندى: «جميع المنتخبات مرشحة للمنافسة على اللقب، والحظوظ متساوية فيما بينها، ونتطلع إلى تقديم المستوى الذي يليق بالمنتخب القطري في هذه البطولة».