أكد المدير الفني للمنتخب اليمني الأول لكرة القدم الجزائري نور الدين ولد علي، سعي فريقه لتقديم أفضل المستويات خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وذلك قبل مواجهة المنتخب الإماراتي غداً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وأوضح ولد علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن المنتخب اليمني أقام المرحلة الأولى من معسكره في عدن، قبل الوصول إلى جدة وإقامة معسكر للتعود على الأجواء والدخول مبكراً في أجواء البطولة، مؤكداً أن المنتخب يمتلك عدداً من المواهب، سواءً من اللاعبين المحترفين أو الموجودين في الدوري، وأن الأداء في الملعب هو الفيصل بينهم.



وأشار إلى أن تحقيق الأهداف يحتاج إلى مشروع وعوامل مساعدة، مبيناً أن المنتخب يواجه بعض الصعوبات، لكنها لا تمثل عذراً أمام السعي والاجتهاد لتقديم الأفضل، مؤكداً طموح المنتخب للمنافسة على كأس البطولة.



من جانبه، أكد لاعب المنتخب اليمني عبدالواسع المطري، أن المنتخب تجاوز ضغوط البحث عن الفوز الأول في البطولة بعد نجاحه في تحقيقه خلال النسخة الماضية، مشيراً إلى أن الطموح حالياً أصبح المنافسة على تحقيق البطولة، وأن هذا الحق متاح لجميع المنتخبات.



وأوضح المطري أن الشعور في هذه النسخة مختلف، بعد أن كانت الأسئلة في النسخ الماضية تتركز حول تحقيق الفوز الأول، فيما أصبحت اليوم تتعلق بإمكانية تحقيق البطولة.