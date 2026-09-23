يستهل المنتخب القطري لكرة القدم مشواره في منافسات كأس الخليج العربي "خليجي الديار العربية 27"، بمواجهة نظيره البحريني حامل اللقب، غداً، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي الإمارات واليمن.



ويدخل المنتخب القطري المواجهة بطموح تحقيق بداية قوية في البطولة، التي يسعى خلالها إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2014، والتتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، مستندًا إلى توليفة تجمع بين عناصر الخبرة والاستقرار الفني وعدد من الوجوه الجديدة، إلى جانب مجموعة من أبرز اللاعبين الذين أسهموا في إنجازاته خلال السنوات الماضية.



ويبحث المنتخب القطري عن العودة إلى منصة التتويج الخليجية، بعدما حصد اللقب ثلاث مرات، كانت الأولى في النسخة الحادية عشرة التي استضافتها الدوحة عام 1992، ثم كرر الإنجاز في النسخة السابعة عشرة بالدوحة عام 2004، قبل أن يحقق لقبه الثالث في النسخة الثانية والعشرين التي أقيمت في السعودية عام 2014.



وخاض المنتخب القطري خلال مشاركاته السابقة في البطولة 117 مباراة، حقق خلالها 43 انتصارًا و31 تعادلًا و43 خسارة، وأحرز لاعبوه 143 هدفًا، مقابل 140 هدفًا استقبلتها شباكه.



وفي المقابل، يدخل المنتخب البحريني المواجهة الأولى واضعًا نصب عينيه الدفاع عن اللقب الذي ناله في البطولة الماضية السادسة والعشرين، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أيضًا عام 2019، ويسعى إلى تحقيق لقبه الثالث في تاريخ مشاركاته الخليجية.



وبدأ المنتخب البحريني تحضيراته مبكرًا من خلال معسكر محلي، دون خوض مباريات ودية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الكرواتي دراغان تالاييتش، معتمدًا على مجموعة من عناصر الخبرة التي أسهمت في التتويج باللقب الماضي.



وخاض المنتخب البحريني 116 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، حقق خلالها 38 فوزًا و35 تعادلًا، مقابل 43 خسارة، وسجل 118 هدفًا واستقبلت شباكه 139 هدفًا.



يذكر أن خلال النسخ السابقة من البطولة، التقى المنتخبان القطري والبحريني في 19 مباراة، حقق كل منهما الفوز في خمس مواجهات، بينما انتهت تسع مباريات بالتعادل، وسجل المنتخب القطري 16 هدفًا مقابل 12 للبحرين.