وصف وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم (الأربعاء) ما يرتكبه الحوثي في اليمن بـ«المشكلة العميقة»، مؤكداً أن بلاده تنسق بصورة وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي.



وقال روبيو في مؤتمر صحفي: «هناك إجماع على أن ما يحدث مع الحوثيين وفي اليمن يمثل مشكلة خطيرة للغاية»، مبيناً أن هناك إجماع على أن أنشطة إيران في المنطقة خبيثة.



ولفت إلى أن المعبر الجنوبي من مضيق هرمز مفتوح، مشدداً على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملاً شاقاً على مدى فترة من الزمن.



وأضاف روبيو: سنواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة، مؤكداً أن هناك دعماً دولياً للعقوبات الأمريكية على إيران.



وأشار إلى أن لدى ترمب عدداً من الخيارات المتاحة ومنها الخيارات العسكرية، موضحاً أن كل دول المنطقة تواجه تهديداً من وكلاء إيران.



وشدد بالقول:«إيران تعتقد أن الديمقراطيين سيربحون الانتخابات وأن الرئيس ترمب لن يتمكن من اتخاذ إجراءات ضدها»، موضحاً أن أمريكا تتصرف دائماً وفق مصلحتها الوطنية ولن تضع النظام الدولي فوق مصالحها.



ولفت إلى أن هناك إجماع مع دول الخليج على ضرورة بقاء المضائق مفتوحة وحرة دون أي هجوم.



وحول الوضع في أوكرانيا، قال روبيو: روسيا وأوكرانيا أبدتا اهتماماً بوقف إطلاق نار محدود يشمل الحبوب والطاقة، مبيناً أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي في ساحة المعركة وإنما عبر تسوية تفاوضية.



وأشار إلى أن التوصل لوقف محدود لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لن يكون سهلاً ومستعدون للعب دور بناء.



وجاء مؤتمر روبيو بعد دقائق من خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي شهد مغادرة الوفد الأمريكي في الجمعية.



وتحدث بزشكيان عن عدد من الجوانب وأبدى استعداده للتفاوض لكنه وضع شروطاً من ضمنها وقف التهديد، كما جدد تمسك بلاده بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.