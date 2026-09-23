أكد المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم الكرواتي زلاتكو داليتش، استعداد فريقه لمواجهة نظيره اليمني مساء غد (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».



وأوضح داليتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (اﻷربعاء) أن المنتخب اليمني يمتلك الكثير من المهارات والسرعة في التحولات، مشيرًا إلى أن تركيزه ينصب على منتخبه، وهدفه الأساسي تقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز، مبينًا أن المنتخب الإماراتي مستعد بدنيًا، وأن التطوير وممارسة كرة القدم بالشكل المطلوب يمثلان جانبًا مهمًا في المرحلة الحالية.



وأشار إلى أن لديه فلسفة خاصة في هذا النوع من البطولات، تتمثل في تقديم أفضل أداء والوصول إلى الدور القادم، مبينًا أن هذه البطولة هي الأولى له من هذا النوع مع المنتخب الإماراتي، وأنه يسعى إلى تقديم أفضل أداء.



من جانبه، أكد لاعب المنتخب الإماراتي سلطان عادل أهمية دعم الجماهير للمنتخب لتحقيق المطلوب، مشيرًا إلى أن ثقة المدرب تمنح اللاعبين حافزًا إيجابيًا، وأن وجود إسماعيل مطر ضمن الجهاز الفني يمثل إضافة للمنتخب، لما يمتلكه من تاريخ مع كرة القدم الإماراتية.