تتحول النسخة الـ27 من كأس الخليج في جدة إلى بروفة مهمة للمنتخبات الخليجية قبل خوض منافسات كأس آسيا 2027، مع إقامة البطولتين في السعودية وتقارب موعديهما، ما يمنح الأجهزة الفنية فرصة لاختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوياتهم قبل الموعد القاري.



ويشارك في «خليجي 27» 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، إذ تضم الأولى السعودية والعراق وعمان والكويت، فيما تجمع الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن، وسط منافسة تهدف إلى حصد اللقب والاستفادة الفنية من المباريات.



وتكتسب البطولة أهمية خاصة للمنتخب السعودي، الذي يخوض المنافسات على أرضه وبين جماهيره، ويبحث عن استعادة الكأس الخليجية بعد غياب طويل عن منصة التتويج، إلى جانب بناء الجاهزية والاستقرار قبل كأس آسيا 2027.



وبذلك، لا تقتصر أهمية «خليجي 27» على المنافسة على اللقب، بل تمثل محطة اختبار حقيقية للمنتخبات الخليجية قبل التحدي الآسيوي المرتقب في السعودية.