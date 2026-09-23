ترصد «عكاظ» سجل أبطال دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1970، بالتزامن مع انطلاق النسخة الـ27 في جدة اليوم (الأربعاء).
- الدورة الأولى (البحرين 1970): الكويت
- الدورة الثانية (السعودية 1972): الكويت
- الدورة الثالثة (الكويت 1974): الكويت
- الدورة الرابعة (قطر 1976): الكويت
- الدورة الخامسة (العراق 1979): العراق
- الدورة السادسة (الإمارات 1982): الكويت
- الدورة السابعة (عمان 1984): العراق
- الدورة الثامنة (البحرين 1986): الكويت
- الدورة التاسعة (السعودية 1988): العراق
- الدورة العاشرة (الكويت 1990): الكويت
- الدورة الحادية عشرة (قطر 1992): قطر
- الدورة الثانية عشرة (الإمارات 1994): السعودية
- الدورة الثالثة عشرة (عمان 1996): الكويت
- الدورة الرابعة عشرة (البحرين 1998): الكويت
- الدورة الخامسة عشرة (السعودية 2002): السعودية
- الدورة السادسة عشرة (الكويت 2003): السعودية
- الدورة السابعة عشرة (قطر 2004): قطر
- الدورة الثامنة عشرة (الإمارات 2007): الإمارات
- الدورة التاسعة عشرة (عمان 2009): عمان
- الدورة العشرون (اليمن 2010): الكويت
- الدورة الحادية والعشرون (البحرين 2013): الإمارات
- الدورة الثانية والعشرون (السعودية 2014): قطر
- الدورة الثالثة والعشرون (الكويت 2017): سلطنة عمان
- الدورة الرابعة والعشرون (قطر 2019): البحرين
- الدورة الخامسة والعشرون (العراق 2023): العراق
- الدورة السادسة والعشرون (الكويت 2024): البحرين
- الدورة السابعة والعشرون (السعودية 2026) ؟
• المنتخبات المتوجة:
10 ألقاب: الكويت (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)
4 ألقاب: العراق (1979، 1984، 1988، 2023)
3 ألقاب: السعودية (1994، 2002، 2003-2004)، قطر (1992، 2004، 2014)
لقبان: الإمارات (2007، 2013)، عمان (2009،2017-2018)، البحرين (2019، 2024-2025)
"Okaz" tracks the record of champions of the Arabian Gulf Cup football tournaments since its inception in 1970, coinciding with the launch of the 27th edition in Jeddah today (Wednesday).
- First tournament (Bahrain 1970): Kuwait
- Second tournament (Saudi Arabia 1972): Kuwait
- Third tournament (Kuwait 1974): Kuwait
- Fourth tournament (Qatar 1976): Kuwait
- Fifth tournament (Iraq 1979): Iraq
- Sixth tournament (UAE 1982): Kuwait
- Seventh tournament (Oman 1984): Iraq
- Eighth tournament (Bahrain 1986): Kuwait
- Ninth tournament (Saudi Arabia 1988): Iraq
- Tenth tournament (Kuwait 1990): Kuwait
- Eleventh tournament (Qatar 1992): Qatar
- Twelfth tournament (UAE 1994): Saudi Arabia
- Thirteenth tournament (Oman 1996): Kuwait
- Fourteenth tournament (Bahrain 1998): Kuwait
- Fifteenth tournament (Saudi Arabia 2002): Saudi Arabia
- Sixteenth tournament (Kuwait 2003): Saudi Arabia
- Seventeenth tournament (Qatar 2004): Qatar
- Eighteenth tournament (UAE 2007): UAE
- Nineteenth tournament (Oman 2009): Oman
- Twentieth tournament (Yemen 2010): Kuwait
- Twenty-first tournament (Bahrain 2013): UAE
- Twenty-second tournament (Saudi Arabia 2014): Qatar
- Twenty-third tournament (Kuwait 2017): Sultanate of Oman
- Twenty-fourth tournament (Qatar 2019): Bahrain
- Twenty-fifth tournament (Iraq 2023): Iraq
- Twenty-sixth tournament (Kuwait 2024): Bahrain
- Twenty-seventh tournament (Saudi Arabia 2026) ?
• Winning teams:
10 titles: Kuwait (1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010)
4 titles: Iraq (1979, 1984, 1988, 2023)
3 titles: Saudi Arabia (1994, 2002, 2003-2004), Qatar (1992, 2004, 2014)
2 titles: UAE (2007, 2013), Oman (2009, 2017-2018), Bahrain (2019, 2024-2025)