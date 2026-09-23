ترصد «عكاظ» سجل أبطال دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1970، بالتزامن مع انطلاق النسخة الـ27 في جدة اليوم (الأربعاء).


- الدورة الأولى (البحرين 1970): الكويت


- الدورة الثانية (السعودية 1972): الكويت


- الدورة الثالثة (الكويت 1974): الكويت


- الدورة الرابعة (قطر 1976): الكويت


- الدورة الخامسة (العراق 1979): العراق


- الدورة السادسة (الإمارات 1982): الكويت


- الدورة السابعة (عمان 1984): العراق


- الدورة الثامنة (البحرين 1986): الكويت


- الدورة التاسعة (السعودية 1988): العراق


- الدورة العاشرة (الكويت 1990): الكويت


- الدورة الحادية عشرة (قطر 1992): قطر


- الدورة الثانية عشرة (الإمارات 1994): السعودية


- الدورة الثالثة عشرة (عمان 1996): الكويت


- الدورة الرابعة عشرة (البحرين 1998): الكويت


- الدورة الخامسة عشرة (السعودية 2002): السعودية


- الدورة السادسة عشرة (الكويت 2003): السعودية


- الدورة السابعة عشرة (قطر 2004): قطر


- الدورة الثامنة عشرة (الإمارات 2007): الإمارات


- الدورة التاسعة عشرة (عمان 2009): عمان


- الدورة العشرون (اليمن 2010): الكويت


- الدورة الحادية والعشرون (البحرين 2013): الإمارات


- الدورة الثانية والعشرون (السعودية 2014): قطر


- الدورة الثالثة والعشرون (الكويت 2017): سلطنة عمان


- الدورة الرابعة والعشرون (قطر 2019): البحرين


- الدورة الخامسة والعشرون (العراق 2023): العراق


- الدورة السادسة والعشرون (الكويت 2024): البحرين


- الدورة السابعة والعشرون (السعودية 2026) ؟


• المنتخبات المتوجة:


10 ألقاب: الكويت (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)


4 ألقاب: العراق (1979، 1984، 1988، 2023)


3 ألقاب: السعودية (1994، 2002، 2003-2004)، قطر (1992، 2004، 2014)


لقبان: الإمارات (2007، 2013)، عمان (2009،2017-2018)، البحرين (2019، 2024-2025)