يحمل سجل مواجهات المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي أسماءً بارزة تركت بصمتها التهديفية، إذ يتقاسم الرباعي خالد مسعد، وفهد المهلل، ومحمد الشلهوب، ويوسف الثنيان صدارة هدافي الأخضر في شباك «الأزرق»، برصيد 3 أهداف لكل لاعب، وذلك في جميع المسابقات.

وتتجه الأنظار في مواجهة الليلة إلى الثنائي عبدالله الحمدان وفراس البريكان، بحثًا عن إضافة اسم جديد إلى قائمة هدافي الأخضر التاريخيين أمام الكويت، إذ يملك المهاجمان فرصة لترك بصمة تهديفية في واحدة من أعرق مواجهات الكرة الخليجية.

فهل ينجح الحمدان أو البريكان في هز شباك «الأزرق»، ويفتح لنفسه الطريق نحو قائمة أصحاب الثلاثيات التاريخية أمام الكويت؟