يقدم قائد المنتخب السعودي محمد كنو لنظيره قائد المنتخب الكويتي علماً تذكارياً، تمت حياكته بأيدٍ وطنية من طلاب المعهد الملكي للفنون التقليدية، والذي يحاكي الشال السعودي في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.



ويأتي ذلك قبل انطلاق مباراة السعودية والكويت ضمن منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة للمرة الخامسة في تاريخها، وللمرة الأولى في مدينة جدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس على اللقب.



ويدخل المنتخب السعودي منافسات النسخة السابعة والعشرين بطموح استعادة اللقب الغائب منذ تتويجه الأخير في "خليجي 16" عام 2003، مستنداً إلى سجل يضم ثلاثة ألقاب حققها في أعوام 1994 و2002 و2003، حيث يخوض "الأخضر" البطولة تحت قيادة المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس الذي تولى المهمة في أبريل الماضي، سعياً لقيادة المنتخب إلى المنافسة على اللقب أمام جماهيره.



في المقابل، يتطلع المنتخب الكويتي إلى استعادة أمجاده الخليجية وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعدما توج باللقب عشر مرات أعوام 1970 و1972 و1974 و1976 و1982 و1986 و1990 و1996 و1998 و2010. ويعول "الأزرق" على خبرة مدربه البرتغالي هيليو سوزا وعدد من لاعبيه أصحاب الخبرة لتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة.



وسبق للمنتخبين السعودي والكويتي أن التقيا في 15 مواجهة ضمن تاريخ البطولة، فاز المنتخب السعودي في ثلاث منها مقابل خمسة انتصارات للكويت، فيما انتهت سبع مباريات بالتعادل.