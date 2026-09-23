في يومنا الوطني، كيف نشرح لأبنائنا عظمة ما صنعه الملك عبدالعزيز؟



«المُلك لله ثم لعبدالعزيز».



نداءٌ تردد صداه في الرياض، لكن أثره امتد في الجزيرة العربية، إيذانًا بعهد جديد.



كان ذلك صباح الخامس من شوال 1319هـ، الموافق 15 يناير 1902م، حين استعاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الرياض. ومن تلك اللحظة بدأت مسيرة توحيد وملحمة تأسيس امتدت ثلاثة عقود، حتى أُعلنت المملكة العربية السعودية عام 1932.



وعلى الأرض الموحّدة قامت دولة واحدة ذات سيادة، ثم جاء البناء المؤسسي والاقتصادي، لتنتقل المملكة من ملحمة التأسيس إلى صناعة الدولة.



نستطيع أن نحدث أبناءنا عن الأرض التي وحّدها، والدولة التي أقامها، والمؤسسات التي بناها؛ لكن يبقى سؤال لا تجيب عنه الخريطة: ما الذي جعل هذا البناء قادرًا على البقاء والنمو بعد مؤسسه، جيلًا بعد جيل؟



والجواب يأخذنا إلى ما لا يظهر على الخريطة: فالملك عبدالعزيز بنى دولة يتجاوز أثرها زمن مؤسسها، وغرس وطنًا يتجذر في الإنسان بقدر ما يمتد على الأرض.



فالأرض تُقاس بمساحتها، والدولة بعمرها، والوطن بعمق تجذّره في أهله.



توحيد الأرض، وترسيخ السيادة، وبناء المؤسسات؛ ثلاثة أبعاد تُظهر كيف قامت الدولة. لكن لفهم ما جعلها تبقى وتنمو لا بد من بُعدين آخرين لا تحدّهما خريطة:



الزمن... والإنسان.



البعد الرابع... الزمن



إذا كانت الخريطة تخبر أبناءنا أين وصل الملك عبدالعزيز، فإن الزمن يخبرهم إلى أي مدى وصل ما بناه.



ثلاثة عقود من التوحيد تكشف أن الزمن عند الملك عبدالعزيز لم يكن سباقًا، بل كان جزءًا من القرار؛ تتغير الأدوات بتغير المرحلة، من التوحيد والمصالحة والمعاهدات إلى الإدارة وبناء المؤسسات. وحتى اسم المملكة العربية السعودية جاء تتويجًا لمسيرة التوحيد، لا في بدايتها.



وفي ترتيب الأحداث ما هو أبلغ: الدولة سبقت الثروة. أُعلنت المملكة ورسخت سيادتها قبل توقيع امتياز النفط مع «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» في مايو 1933، وقبل ظهور النفط تجاريًا بسنوات. لم تصنع الثروة دولة الملك عبدالعزيز؛ بل جاءت الثروة إلى دولة كانت قد قامت بالفعل.



لكن الاختبار الأعظم للبعد الزمني بدأ في اللحظة التي لا يستطيع أي مؤسس أن يشهد نتائجها: ما بعد رحيله.



رحل الملك عبدالعزيز عام 1953، ولم يرحل مشروعه. انتقل الحكم، وتعاقبت الأجيال، وتغير الاقتصاد والمجتمع والمؤسسات، دون أن تحتاج المملكة مع كل زمن جديد إلى أن تبدأ من جديد.



وهنا يظهر الفارق بين قائد يرتبط مشروعه بعمره، ومؤسس يبني دولة تستطيع أن تعيش بعده.



ومن شواهد هذا البناء إنشاء وزارة الخارجية عام 1930، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز وزيرًا لها؛ فكانت أول وزارة في الدولة. وفي ذلك ما يساعد على فهم جانب من سر الاستمرار: أن تتحول أعمال الدولة إلى مسؤوليات مؤسسية تتناقلها الأجيال، فتتراكم الخبرة بدل أن تبدأ من جديد مع كل جيل.



فالملك عبدالعزيز لم يترك دولة جامدة تحفظ شكل زمانه، بل ترك أصلًا ثابتًا يسمح لكل جيل أن يبني لزمانه. وهنا لا يصبح عمر الدولة مجرد عدد السنوات التي مرت عليها، بل قدرتها على إنتاج مستقبل جديد في كل جيل.



ربما لهذا كانت أعظم انتصارات الملك عبدالعزيز في البعد الزمني انتصارات لم تتوقف عند زمنه؛ وإنجازات ما زالت تتوالى، جيلًا بعد جيل، في كل ما تضيفه المملكة إلى ما بناه.



وتلك من أصعب معادلات الدول:



أن تبقى الدولة نفسها... دون أن تبقى كما كانت.



لكن الدولة لا تعبر الزمن بمؤسساتها وحدها؛ يحملها معها الإنسان.



البعد الخامس... الإنسان



والإنسان هنا ليس رقمًا في تعداد السكان، بل المكان الذي يعيش فيه الوطن حين تغيب الخريطة.



وهذا البعد لا أحتاج إلى البحث عنه في الوثائق وحدها؛ فقد نشأت أسمع في مجالس أجدادي، ممن عاصروا وعملوا مع الملك عبدالعزيز ثم مع أبنائه الملوك من بعده، حكايات بقيت في الذاكرة وانتقلت بين الأجيال. لم تكن كلها عن السياسة والقرارات؛ كان كثير منها عن مواقف إنسانية، ومجالس مفتوحة، وعلاقات صنعت من القرب والثقة والوفاء ما بقي بعد أصحابها.



ومع مرور السنين أدركت أن تلك الحكايات الصغيرة كانت تشرح شيئًا أكبر: كيف يتجذر الوطن في الإنسان.



فالملك عبدالعزيز لم يوحّد مجتمعًا متشابهًا؛ جمع تحت دولة واحدة مناطق ومدنًا وقبائل وحواضر وبوادي، لكل منها تاريخها وخصوصيتها وذاكرتها. وكان يمكن للقوة أن توحّد الجغرافيا، لكنها لا تستطيع وحدها أن تصنع الانتماء.



وهنا تكمن دقة البناء: لم يكن قيام الوطن مشروطًا بمحو الانتماءات الأصغر، بل باحتوائها داخل انتماء أكبر. بقيت المناطق بخصوصياتها، والقبائل بأنسابها، والمدن بذاكرتها، بينما نمت فوقها جميعًا دائرة أوسع اسمها المملكة العربية السعودية.



وهذا هو الفرق بين أن تجمع الناس داخل حدود واحدة، وأن تجعل تلك الحدود تعيش داخلهم.



وللبعد الإنساني في مشروع الملك عبدالعزيز امتداد يتجاوز حدود المملكة؛ فالدولة التي وحّدها تحتضن مكة المكرمة، قبلة المسلمين، والمدينة المنورة ومسجد رسول الله ﷺ. وهنا تصبح الجغرافيا أكبر من حدودها السياسية: وطن يتجذر في أهله، وحرمان يتجذران في وجدان أمة.



وقد أسّس الملك عبدالعزيز للمعنى قبل أن يأتي اللقب؛ فجعل العناية بالحرمين وخدمة الحجاج وأمنهم من مسؤوليات الدولة، ثم حمل أبناؤه الملوك هذه الأمانة، حتى أصبح معناها عنوانًا للملك نفسه في لقب «خادم الحرمين الشريفين» الذي يحمله اليوم الملك سلمان بن عبدالعزيز. وإذا كان قائد هذه البلاد خادمًا للحرمين، ففي ذلك للمواطن السعودي شرف ومسؤولية معًا؛ أن يكون من أهل وطن يحمل أمانة قبلة المسلمين وخدمة ضيوف الرحمن.



ومع الأمن والقضاء والإدارة والتعليم والطرق والمصالح المشتركة لم تتوسع الدولة على الأرض فقط؛ بل توسعت داخل حياة الإنسان. ثم فعل الزمن فعله، فتحولت تجربة الآباء إلى ذاكرة الأبناء، وذاكرة الأبناء إلى انتماء الأحفاد.



ولعل مجالس أجدادنا التي حفظت تلك الحكايات لم تكن مجرد ذاكرة للماضي؛ كانت شاهدًا صغيرًا على الطريقة التي انتقل بها الوطن من جيل إلى جيل.



ولهذا فالوطن لا يُقاس بعدد من يعيشون داخله، بل بعمق تجذّره فيهم.



حين التقى الزمن بالإنسان



فالزمن وحده قد يجعل الدولة قديمة، لكنه لا يجعلها بالضرورة راسخة. والانتماء مهما كان عميقًا يحتاج إلى الزمن حتى يتحول إلى ذاكرة تتوارثها الأجيال.



وفي المملكة أخذ كل منهما يقوّي الآخر: كلما امتد عمر الدولة تعمق انتماء الإنسان إليها، وكلما تعمق الانتماء ازدادت قدرتها على عبور الزمن.



وهنا يمكن اختزال ملحمة الملك عبدالعزيز في ثلاثة امتدادات: وحّد الأرض ليصنع الدولة، ومدّ الدولة في الزمن لتستمر، ومدّها في الإنسان لتصبح وطنًا.



الأول نراه على الخريطة.



والثاني نراه في عمر المملكة.



أما الثالث... فنراه فينا.



مدرسة الملك عبدالعزيز



ولعل أقوى ما يؤكد نجاح النموذج أن تجربة الملك عبدالعزيز لم تنتهِ برحيله، بل تحولت إلى مدرسة في الحكم.



تعاقب أبناؤه الملوك، واختلف زمن كل منهم وتحدياته، ولم تكن استمرارية المدرسة في تكرار ما فعله المؤسس، بل في حمل منطقه إلى أزمنتهم: ثبات في الأصل، ومرونة في الحركة، واستعداد للزمن القادم.



وهكذا انتقلت المملكة من التأسيس إلى المؤسسات، ومن محدودية الموارد إلى التنمية، ومن تحدي توحيد الأرض إلى تحديات الاقتصاد والمعرفة والتقنية. تغيرت الأدوات والأولويات، لكن سلسلة الدولة لم تنقطع؛ كل جيل تسلّم البناء، وأضاف إليه، ثم سلّمه لمن بعده.



ومع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تلتقي هذه السلسلة بالمؤسس مباشرة؛ ابنٌ للملك عبدالعزيز يحمل ذاكرة التأسيس، وخبرة عقود في بناء الدولة، وعضيدٌ لإخوته الملوك في مراحل مختلفة؛ عاصر تحديات عهودهم، وشارك في شؤون الدولة ومعالجة كثير من قضاياها، قبل أن يقود المملكة وهي تعبر إلى زمن جديد.



ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتحرك المعادلة نحو المستقبل بأدوات جيل جديد؛ ورؤية السعودية 2030 تتضمن تنويع الاقتصاد، وتعزيز الهوية الوطنية والإسلامية، وتنمية القدرات البشرية ضمن أهدافها وبرامجها.



وهنا تبدو مدرسة الملك عبدالعزيز في صورتها الأوضح: لم تكن في أن يحفظ أبناؤه شكل ما بناه، بل أن يحفظوا قدرته على النمو.



ومن المؤسس إلى حاضر المملكة تتغير الأزمنة والأدوات، ويبقى السؤال:



كيف نتغير بما يكفي لنصنع المستقبل، ونبقى متجذرين بما يكفي لنعرف من نحن؟



وصية جيل إلى جيل



ولهذا أقول لأبنائنا: لقد ورث جيلنا المملكة ممن سبقوه، وسيأتي يوم يسلّمها فيه إلى جيلكم. وبين الاستلام والتسليم مسؤولية أكبر من الاحتفال بما ورثناه: أن نعرف قيمته، وأن نبني عليه.



فالأوطان لا يرثها جيل ليستهلك ما بناه من قبله، بل ليضيف إليه. فالجيل الذي يستحق ما ورث، هو الجيل الذي يبني عليه... لا الذي يبدده.



قد لا تكون من الجيل الذي عاصر الملك عبدالعزيز، ولا من الجيل الذي وعى على مجالس من عاصروه وعملوا معه. لكنك تعيش في دولة صنع أساسها، وعلى أرض وحّدها، وفي وطن أسهم في تشكيل هويته وانتمائه. فالملك عبدالعزيز ليس لجيل اليوم صورة من الماضي؛ إنهم يعيشون في أثر ما صنعه.



وستتغير وسائل تشكيل الوعي؛ من الصحافة والإذاعة إلى الفضائيات، ثم منصات التواصل، واليوم إلى عصر يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي أن يصنع الكلمة والصوت والصورة. لكن الخطر يبقى واحدًا: أن نترك للآخرين مهمة تعريف أبنائنا بوطنهم.



لذلك، اعرفوا وطنكم قبل أن تعرّفكم به خوارزمية. اقرؤوا تاريخه، واعرفوا إنجازاته وتحدياته؛ فمن يعرف قصته يكون أقدر على فحص الصور النمطية وحملات التشويه بدل تلقيها كما هي.



وأقوى رد على من يشكك في وطنك ليس الجدال، بل أن تكون أنت جزءًا من نجاحه: بعلمك، وعملك، ووعيك، وإنتاجك، وحفاظك على وحدته؛ فحين تشارك في بناء وطنك، يصبح نجاحه جزءًا من نجاحك، والدفاع عنه دفاعًا عما أسهمت أنت في صنعه.



وللدول تجاربها في الحكم، وللمملكة تجربتها التي نبتت من تاريخها؛ فالبيعة ضاربة في جذور التجربة السعودية منذ القرن الثامن عشر، وتطورت مع الدولة حتى أصبحت جزءًا من نظام حكمها المعاصر. وهنا تختصر البيعة البعدين معًا: زمنٌ رسّخها، وإنسانٌ حمل معناها من جيل إلى جيل.



فالولاء للوطن لا يكتمل بكلمة نقولها في يومه؛ إنه معرفة تحفظ الذاكرة، ووحدة تحمي المجتمع، وعمل يبني المستقبل.



وهنا يعود البعدان للمرة الأخيرة: استطاع أثر الملك عبدالعزيز أن يصل إلينا عبر الزمن؛ لأن الدولة التي أسسها استمرت، والوطن الذي أسهم في بنائه تجذّر في الإنسان.



لقد ورثنا أرضًا موحّدة، وحكمًا راسخًا حمل أبناء المؤسس أمانته جيلًا بعد جيل، وبيعةً وولاءً امتدت جذورهما في تاريخ الدولة السعودية، ودولةً قوية، ووطنًا عميق الجذور. ومسؤوليتنا أن نترك لمن بعدنا مملكة أقوى مما استلمناها.



وإذا فهمت أجيال المملكة هذه المعادلة، فلن يكون السؤال كم عامًا تستطيع هذه الدولة أن تستمر، بل:



كم قرنًا جديدًا تستطيع أن تصنع؟



وتلك، ربما، أجمل إجابة عن السؤال الذي بدأنا به: ماذا نقول لأبنائنا عن الملك عبدالعزيز في يومنا الوطني؟



نقول لهم: ربما لم تروا الملك عبدالعزيز... لكنكم تعيشون في ما صنعه.