في خطوة لافتة وسط تصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووسائل الإعلام، سمح مكتب السيدة الأولى ميلانيا ترمب لصحفيين من شبكتي CNN وPolitico بتغطية فعالية لها في نيويورك، بعد أيام من حظر البيت الأبيض وسائل الإعلام الثلاث، CNN وMS NOW وPolitico، من الوصول إلى مقره.

وجاء السماح بتغطية فعالية ميلانيا ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، (الثلاثاء)، ضمن نشاط مرتبط بمبادرتها «Fostering the Future Together» الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال، بما في ذلك قضايا التعليم والتكنولوجيا.

وأفادت CNN بأن مكتب السيدة الأولى وافق على اعتماد مراسل من الشبكة لتغطية الفعالية، كما منح صحفيي Politico تصاريح مماثلة. وكان اعتماد مراسل CNN قد أُقر (الأحد)، بعد يوم واحد فقط من بدء تنفيذ قرار البيت الأبيض بمنع الشبكة ووسيلتي MS NOW وPolitico من دخول مقره.

ويأتي ذلك في وقت يخوض فيه ترمب مواجهة متصاعدة مع وسائل الإعلام الثلاث، بعدما أعلن في 18 سبتمبر حظرها من البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة». وفي اليوم التالي، مُنع صحفيون من CNN وMS NOW وPolitico من دخول مجمع البيت الأبيض، وصودرت تصاريح دخول بعضهم.

ولم يقتصر أثر القرار على الوصول إلى مبنى البيت الأبيض، إذ أدى منع CNN من المشاركة في التغطية التلفزيونية الدورية للرئيس إلى تداعيات أوسع على نظام «التجمع الصحفي» الذي تتناوب من خلاله المؤسسات الإعلامية الكبرى على تغطية تحركات الرئيس والفعاليات التي يصعب فيها السماح لجميع الصحفيين بالحضور.

وبالتزامن مع ذلك، رفعت CNN وMS NOW وPolitico دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، معتبرة أن القيود المفروضة عليها تنتهك حقوق الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، فيما تحدد موعد جلسة للنظر في القضية أمام محكمة اتحادية في 23 سبتمبر.

وعلى الرغم من الحظر المفروض من البيت الأبيض، واصلت المؤسسات الإعلامية الثلاث تغطية تحركات ترمب خارج البيت الأبيض، مستفيدة من تصاريح صادرة عن جهات أخرى.

وخلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، واجه ترمب مراسلة CNN كايتلان كولينز، معرباً عن اعتراضه على وجود الشبكة لتغطية فعالياته، بينما أوضحت المراسلة أن الأمم المتحدة هي التي سمحت لها بالدخول.