رفع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، ورئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، خالص التهاني وصادق التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال: «تحتفل المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الغالية على كل مواطن ومواطنة، مستحضرةً مسيرة حافلة قادها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بكل شجاعة وتفانٍ وإخلاص، وواجه خلالها تحديات جسيمة حتى تمكّن، بفضل الله ثم بعزيمته الصلبة وهمّة رجاله المخلصين، من توحيد البلاد وبناء دولة قوية مترامية الأطراف».

وأضاف أن مسيرة التوحيد أثمرت سيادة الأمن والاستقرار في أرجاء المملكة، وانتقال حياة الناس من قسوة العيش إلى الرخاء والحياة الكريمة، ومن التفرّق إلى الوحدة والمحبة والتعاون، لتبدأ بعدها رحلة البناء والنماء في مختلف المناطق، من خلال إنشاء مؤسسات الدولة وتنفيذ المشاريع وتوفير حاجات المواطنين في مجالات المعيشة والصحة والتعليم.

وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز أولى خدمة الحرمين الشريفين عناية كبرى، وعمل على تهيئتهما لقاصديهما وتوفير الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي ختام كلمته، دعا الأمير فيصل بن سلمان الله أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ويوفّق أبناءها وبناتها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن تحقق المملكة تطلعاتها نحو مزيد من الرخاء والتقدم والرفعة، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقيادته وشعبه أعواماً مديدة وهو ينعم بالخير والعزة والمنعة.