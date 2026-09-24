بعد غياب استمر نحو 15 عامًا عن مواقع التصوير داخل سورية، يستعد الفنان السوري جمال سليمان للعودة إلى الدراما المصوّرة في بلاده، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «التوأم الشامي»، المقرر انطلاق تصويره نهاية سبتمبر الجاري، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويجسد سليمان في العمل شخصية «أبو العز»، أحد الشخصيات الرئيسية في الحارة، ووالد التوأم «عزيز» و«عزو»، اللذين يؤدي دورهما الفنان مهيار خضور.

وتحمل عودة سليمان إلى العمل مع خضور جانبًا خاصًا، إذ سبق له أن درّس الأخير في المعهد العالي للفنون المسرحية، بينما يشكل «التوأم الشامي» أول تعاون فني يجمعهما.

وتعيد التجربة جمال سليمان إلى أجواء الدراما الشامية التي قدم خلالها عددًا من الأعمال، من بينها «أهل الراية» و«طالع الفضة»، الذي كان آخر مسلسل صُوّر له داخل سورية عام 2011.

وخلال السنوات الماضية، واصل سليمان حضوره في الدراما السورية والمصرية من خلال أعمال جرى تصويرها خارج سورية، إلى جانب مشاركته في أعمال تنوعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والشامية.

وينتمي «التوأم الشامي» إلى الدراما الاجتماعية التشويقية، وتدور أحداثه في أجواء الحارة الشامية، من خلال مجموعة من الصراعات والعلاقات المتشابكة، مع التركيز على الروابط الأسرية والأسرار التي تتكشف تدريجيًا مع تطور الأحداث.