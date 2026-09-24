أقرت جامعة ستانفورد الأمريكية بأن إحدى إداراتها استخدمت صورة خضعت لتعديل بواسطة الذكاء الاصطناعي، في مخالفة لسياسة الجامعة التي تمنع تغيير صور الأشخاص المرتبطين بها باستخدام هذه التقنية.

وكانت إدارة خدمات السكن والطعام في الجامعة قد وزعت صورة جرى تعديلها باستبدال الطالب بيلي راميريز، الذي ظهر في الصورة الأصلية، بطالبة سوداء مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وقال راميريز لصحيفة «ستانفورد ريفيو» إنه أدرك فور رؤيته النسخة المعدلة أنها خضعت للتغيير، موضحًا أن استبعاده من الصورة وتغيير هويته جعلاه يشعر بأنه جرى «محو» وجوده من مشهد كان يفترض أن يمثله.

وأكد متحدث باسم الجامعة لمجلة «بيبول» أن الصورة عُدلت باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن ذلك خالف سياسة ستانفورد، وأن الجامعة أزالت المواد التي تضمنت الصورة.

وأوضح المتحدث أن سياسة الجامعة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج أو تعديل صور الأشخاص والأحداث والأبحاث والمرافق والإنجازات المرتبطة بستانفورد، لافتًا إلى أن التعديل، إلى جانب عدم الإفصاح عنه، شكّل مخالفة واضحة لهذه السياسة.

وأضاف أن الجامعة تعتزم توفير تدريب إضافي للموظفين، وتعزيز إجراءات مراجعة المواد قبل نشرها، لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.

وبحسب «نيويورك تايمز»، التُقطت الصورة الأصلية خلال فعالية أقيمت في عام 2024 للاحتفال بـرأس السنة القمرية الجديدة، وكان راميريز حينها طالبًا في سنته النهائية ويدرس تخصص بيولوجيا الإنسان.

ولم يقتصر التعديل على استبدال راميريز، إذ تضمنت النسخة المعدلة تغييرات بصرية في مظهر طالبين آخرين ظهرا في الصورة الأصلية، من دون استبدالهما.