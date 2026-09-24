كشفت عملية أمنية واسعة في مدينة كايفانو قرب نابولي عن شبكة من الأموال والأسلحة والمقتنيات الفاخرة، بعدما عثرت السلطات الإيطالية على نحو 3.6 مليون دولار مخبأة داخل جدران وأرضيات وأثاث إحدى الشقق، بالتزامن مع توقيف 34 شخصًا للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة إجرامية.

وقالت شرطة الكارابينيري العسكرية في نابولي إن وحدات مكافحة المافيا عثرت على الأموال داخل رزم من فئة 50 يورو، كانت مخبأة في أماكن مختلفة من المنزل. ووفق السلطات، جرى تغليف الأوراق النقدية بالسيلوفان وترتيبها بعناية أسفل بلاط الأرضيات والجدران، إلى جانب أدراج مخفية داخل خزائن الملابس.

ونُقلت الأموال المصادرة في دلاء بلاستيكية إلى سيارة مصفحة، فيما كشفت العملية أيضًا عن 11 ساعة من طراز رولكس، إضافة إلى أسلحة وأدوات يُعتقد أنها مرتبطة بتجارة المخدرات، بحسب شبكة «CNN».

وجاءت المداهمة ضمن عملية أمنية استمرت عدة أشهر، وأشرف عليها المدعي العام لمكافحة المافيا في نابولي، نيكولا غراتيري، الذي أوضح أن التحقيقات شملت التنصت على هواتف محمولة استخدمها أفراد من عصابات موجودين داخل السجون، بعدما تمكن أقاربهم من تهريبها إليهم.

وقال غراتيري إن أهمية العملية تتضح من حجم المضبوطات، مشيرًا إلى مصادرة 3.2 مليون يورو نقدًا من منزل واحد، إلى جانب ساعات ثمينة.

وأفادت السلطات بأن التحقيقات استفادت أيضًا من معلومات قدمها مخبرون إلى المدعين العامين مقابل الحصول على الحماية.

وبحسب غراتيري، ينتمي الموقوفون إلى عائلة أنجيلينو، التي وسعت نفوذها في كايفانو إلى حد خضوع الإدارة المحلية لإدارة قضائية العام الماضي.

وتأتي العملية في منطقة كانت محورًا لمبادرة أطلقتها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عام 2023، تحت اسم «نموذج كايفانو»، بهدف تجديد المناطق الحضرية ومواجهة الجريمة وتوفير بدائل للشباب عن الانخراط في أنشطة غير قانونية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو حينها إن المبادرة تستهدف تطوير نموذج للتدخل يبدأ في كايفانو، مع إمكانية تطبيقه لاحقًا في مناطق أخرى تعاني من مشكلات مماثلة، بما يشمل الحد من جنوح الأحداث والحد من انتشار تجارة المخدرات.

وعقب توقيف 34 شخصًا في العملية الأخيرة، انتقد عدد من أعضاء أحزاب المعارضة المبادرة، معتبرين أن استمرار نشاط الشبكات الإجرامية في المنطقة يثير تساؤلات بشأن نتائجها.

ووفق بيان لقوات الدرك الإيطالية، يواجه الموقوفون اتهامات بالانتماء إلى عصابة إجرامية والاتجار بالمخدرات والابتزاز وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات، إلى جانب المضبوطات، عن آلية عمل الشبكة، التي وصفها غراتيري بأنها ذات طابع «ريادي»، إذ كان أفرادها يتناوبون على تنفيذ أنشطة إجرامية مزعومة، من بينها الاتجار بالمخدرات وعمليات الابتزاز.

وأعلنت السلطات أن الأموال المصادرة ستُحوّل إلى «صندوق العدالة» في إيطاليا، المخصص لدعم ضحايا الجريمة المنظمة.