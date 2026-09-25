نيابةً عن وزير الخارجية، شاركت المستشارة المبعوثة الخاصة لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام منال رضوان، في الاجتماع الوزاري للجنة الارتباط المخصصة (AHLC)، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مملكة النرويج وبرعاية مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وجدّدت رضوان في كلمة المملكة التأكيد لدعم المملكة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، مشددةً على ضرورة معالجة أزمتها المالية، والإفراج الكامل دون تأخير عن أموال المقاصة الفلسطينية، وعدم ربط الالتزامات المالية بعملية الإصلاح.

وأكدت أهمية تنسيق وتكامل المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر وتمويل إعادة الإعمار ضمن إطار سياسي واضح يعزز المؤسسات الفلسطينية الشرعية، ويحافظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ويدعم عودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع.

وشددت على أنه لا يمكن فصل الدعم الاقتصادي عن الواقع على الأرض، في ظل ما يمثله التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والإجراءات التي تقوض التواصل الجغرافي والجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية من إضعاف مباشر للمؤسسات الفلسطينية وتقويض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.