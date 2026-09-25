توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 - 45) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة (08 - 30) كم/ساعة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (08 - 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.